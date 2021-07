L’astronaute historique de la NASA annonce sa retraite

L’astronaute Doug Hurley est entré dans l’histoire le 30 mai 2020 après être devenu l’un des deux membres d’équipage de la première mission historique de la capsule Crew Dragon de SpaceX vers l’espace et la Station spatiale internationale.

Ce vendredi 16 juillet, l’ancien Marine a annoncé son retrait de la NASA et de tout futur voyage dans l’espace, après 21 ans de service ininterrompu.

« Doug Hurley est un astronaute exceptionnel dont le leadership et l’expérience ont été inestimables pour le programme spatial de la NASA », a déclaré Bill Nelson, administrateur de la NASA.

« Son impact sur l’agence va au-delà de son travail impressionnant dans le domaine des vols spatiaux et nous incite à nous lancer dans des projets audacieux. J’exprime ma plus profonde gratitude à Doug et lui souhaite de réussir dans sa prochaine aventure », a commenté l’Agence spatiale nationale américaine.

M. Hurley a contribué au développement de la carrière spatiale du magnat Elon Musk avec SpaceX en tant que membre d’équipage qui a séjourné dans la station spatiale pendant 62 jours ; lui et son coéquipier Bob Behnken y ont consacré plus de 100 heures.

Le pilote a rejoint la NASA en août 2000 en tant que candidat astronaute. Lors de son premier vol spatial, en 2009, Hurley était le pilote du vol STS-127 de la navette spatiale Endeavour, au cours duquel il a participé à la livraison et à l’installation des deux derniers éléments du module d’expérimentation japonais de la station spatiale internationale, Kibo, et de son module logistique d’exposition et d’expérimentation.

Il a volé à nouveau en 2011 en tant que pilote de la mission sts-135, qui était le 33e vol de la navette spatiale Atlantis, la 37e mission de la navette vers la station spatiale, et la 135e et dernière mission du programme de la navette spatiale de la NASA.

Le natif d’Endicott, New York, s’est exprimé ainsi après avoir annoncé sa retraite :

« Pendant 21 ans, j’ai eu l’incroyable honneur de participer au programme spatial américain et de travailler aux côtés des personnes extrêmement dévouées de la NASA. Avoir participé à l’assemblage de la station spatiale internationale et au programme de la navette spatiale, y compris le vol de sa dernière mission, STS-135, a été un grand privilège », a déclaré M. Hurley.

« Ensuite, j’ai eu l’occasion d’être à l’avant-garde du programme d’équipage commercial, notamment en travaillant avec SpaceX, en commandant le premier vol de Crew Dragon, et enfin, pour clore en beauté ma carrière de pilote, en servant à bord de la station spatiale en tant que membre d’équipage résident.

Sur le plan personnel, il y a également eu de nombreux moments importants de la vie à la NASA qui m’ont marqué à jamais. La perte de mes collègues de la navette spatiale Columbia. Et rencontrer ma femme ici et fonder notre famille. C’est vraiment une leçon d’humilité quand on y pense », a-t-il déclaré avec émotion.