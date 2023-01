Une comète verte s’approche de la Terre pour la première fois en 50 000 ans

Une comète d’un vert éclatant, appelée C/2022 E3 (ZTF), est sur le point de s’approcher au plus près de la Terre pour la première fois en 50 000 ans. Des responsables de la NASA ont confirmé que la comète a été repérée pour la première fois en mars 2022 alors qu’elle se trouvait dans l’orbite de Jupiter. Elle devrait être visible aux jumelles sous la forme d’une petite lueur verte dans l’hémisphère nord à partir de jeudi. Les scientifiques prévoient que la comète sera au plus près de la Terre le 2 février.

Les comètes sont connues pour être imprévisibles dans leur comportement, mais la NASA a déclaré que si C/2022 E3 (ZTF) poursuit sa tendance actuelle en matière de luminosité, elle sera facile à repérer. Sous un ciel sombre, il est même possible que la comète devienne visible à l’œil nu. Le corps céleste glacé se rapprochera du soleil le 12 janvier avant de s’approcher au plus près de la Terre le 2 février. À ce moment-là, elle sera à environ 26 millions de kilomètres de la planète, selon la Planetary Society.

L’occasion rare d’observer cette comète verte est un événement important pour les scientifiques et les amateurs d’astronomie. Il n’est pas fréquent qu’une comète s’approche aussi près de la Terre et il est encore plus rare qu’elle soit visible à l’œil nu. Il s’agit d’une occasion unique d’assister à un événement céleste qui ne s’est pas produit depuis des milliers d’années, et cela vaut la peine de prendre le temps de l’observer avec des jumelles ou un télescope si possible.

Dan Bartlett, professeur de sciences à la retraite et astrophotographe, a capturé des images de la comète depuis sa cabane près du parc national de Yosemite, en Californie, et qualifie l’observation du ciel d’expérience « humble ». Dan Bartlett a utilisé ses deux « lunettes de visée assez impressionnantes » sur son porche à June Lake, pour prendre des photos impressionnantes. Les nuits claires et le ciel sombre de la région lui permettent de capturer la comète dans ses moindres détails. « Chaque fois que vous avez un système de lacs autour de vous, ou un système océanique, cela provoque un écoulement d’air plus doux. Un écoulement d’air plus doux signifie que les étoiles ne scintillent pas autant, ce qui permet d’obtenir plus de détails », a-t-il expliqué.

Pour les observateurs de l’hémisphère nord qui n’ont pas de télescope, la comète apparaîtra comme une « faible tache verdâtre dans le ciel », tandis que ceux qui ont un télescope pourront voir la queue spectaculaire de la comète, selon la Planetary Society. Les observateurs de l’hémisphère nord verront une lueur verte dans le ciel du matin lorsque la comète se déplacera vers le nord-ouest au cours du mois de janvier. Ceux de l’hémisphère sud pourront la repérer en février, selon la NASA.

La comète ne devrait pas être un aussi grand « spectacle » que la comète NEOWISE de 2020, qui était la comète la plus brillante visible depuis l’hémisphère nord depuis 1997, selon la NASA. Cependant, il s’agit toujours d’une « formidable opportunité d’établir une connexion personnelle avec un visiteur glacé du lointain système solaire externe », a déclaré la NASA. La comète met environ 50 000 ans à tourner autour du soleil, de sorte que « l’occasion de la voir ne se présentera qu’une fois dans une vie », selon la Planetary Society. M. Bartlett encourage les autres à profiter de cette occasion unique : « Je vous le dis : des jumelles, un site sombre, vous verrez quelque chose. Amenez des amis et vous verrez tous quelque chose d’unique ».