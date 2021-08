Comment créer une signature numérique et l’utiliser pour signer vos documents, ou sur Internet

Comment créer une signature PDF électronique gratuitement ? Les signatures numériques sont de plus en plus utilisées dans toutes sortes de domaines, d’autant plus que nous manipulons, dans certains cas, des documents officiels de manière régulière sur Internet. Il est donc très important de disposer de notre signature pour ce type de travail.

C’est pourquoi nous allons parler d’une série de plateformes en ligne qui seront d’une grande aide pour ce type de travail, car leur fonctionnement est centré sur la possibilité de dessiner et de télécharger des signatures numériques afin de pouvoir les utiliser lorsque nous en aurons besoin à l’avenir. En fait, il s’agit d’une tâche qui, comme nous allons le voir, est très simple avec ces applications dont nous allons parler, car nous pourrons réaliser tout cela en suivant une série d’étapes simples.

En même temps, et comme il ne pouvait en être autrement, ces applications web nous permettront de personnaliser des aspects tels que la taille, la couleur ou la police de la nouvelle création en fonction de nos besoins. Une fois que nous avons terminé de personnaliser cet élément important, nous pouvons, en règle générale, le télécharger au format PNG sur notre ordinateur. Bien sûr, dans certains cas, nous aurons la possibilité de dessiner notre signature personnelle avec la souris ou avec une tablette, le tout pour la numériser, l’éditer et télécharger le fichier correspondant.

Applications gratuites pour créer une signature numérique

C’est le cas de Docsketch, un créateur de signature numérique en ligne gratuit qui nous permet à la fois de dessiner une signature et d’écrire ses caractères de manière à générer différents échantillons. Une fois que nous avons la nouvelle signature à l’écran, nous pouvons la personnaliser avec différentes polices et couleurs. De la même manière, nous pouvons dessiner notre propre signature à l’aide de la souris, en utilisant également différentes couleurs si nous le souhaitons, le tout pour terminer en téléchargeant le dessin dans un fichier PNG.

D’autre part, nous pouvons également choisir d’utiliser MyLiveSignature, une autre alternative qui nous guidera à travers une série d’étapes intuitives. Le site nous permet de créer des dessins à travers une série d’étapes que nous devons suivre et à partir desquelles nous introduisons les caractères de la signature, choisissons la police, la taille, l’angle et la couleur, et nous pouvons ensuite télécharger le résultat final en PNG.

Cependant, si nous avons besoin d’un plus grand nombre d’options de personnalisation, nous pouvons également utiliser Mobilefish, une application web similaire aux précédentes mais avec une interface un peu plus attrayante qui nous permettra de personnaliser notre signature. En plus de nous permettre de saisir une série de paramètres de personnalisation, nous pouvons également créer des signatures animées, par exemple, ou dessiner les nôtres.

Enfin, une autre des nouveautés de cette proposition est qu’elle nous donne la possibilité de télécharger le résultat final de la conception vers d’autres formats tels que PNG, GIF, JPG, JPEG.