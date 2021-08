Téléchargez gratuitement des vidéos YouTube avec ces programmes et sites web

Comment télécharger une vidéo de YouTube sur son ordinateur ? Vous voulez télécharger une vidéo de YouTube ? Découvrez comment vous pouvez le faire gratuitement. Découvrez les différents programmes et outils qui sont disponibles pour vous aider à atteindre cet objectif.

Lorsque vous souhaitez enregistrer une vidéo de YouTube, mais que vous n’avez pas les moyens ou le temps de le faire, il existe de nombreux outils qui peuvent vous aider. Voici une liste de quelques options populaires.

YouTube est la plateforme vidéo la plus populaire au monde. Elle est en activité depuis 2005, date à laquelle elle a été créée par trois anciens membres de PayPal (Jawed Karim, Steve Chen et Chad Hurley).

Il appartient actuellement à la multinationale Google et est la plateforme de streaming vidéo la plus utilisée dans le monde. Nous allons examiner ci-dessous les différentes options permettant de télécharger des vidéos depuis YouTube et d’autres plateformes.

La consommation de vidéos en ligne a évolué et gagné en importance ces dernières années. Depuis les débuts de YouTube, plusieurs plateformes de streaming sont apparues où vous pouvez regarder des vlogs, des séries, des films, des événements, des clips vidéo ou tout autre type de contenu audiovisuel.

Ces plateformes n’offrent généralement pas la possibilité de télécharger des vidéos pour une consommation hors ligne. Cependant, il existe de nombreuses options externes pour télécharger des vidéos depuis ces plateformes, notamment pour YouTube, tout comme nous pouvons trouver d’autres alternatives pour télécharger de la musique sur Android depuis Plaitec.com, car il s’agit d’un autre des contenus les plus recherchés pour le téléchargement sur Internet.

Les applications qui sont installées sur le système d’exploitation de Microsoft, les extensions en complément du navigateur et les sites web sont les options existantes sur le marché pour obtenir des vidéos de la plateforme audiovisuelle la plus populaire.

Logiciel pour le téléchargement de vidéos

Comment télécharger une vidéo sur YouTube gratuitement ? Comment enregistrer vidéo YouTube en MP4 ? Comment télécharger une vidéo à partir d’un URL ? Il existe de nombreuses applications bien connues qui nous permettent de télécharger n’importe quelle vidéo depuis la plateforme vidéo de Google. Des options telles que aTube Catcher ou 4K Video Downloader sont très efficaces et faciles à utiliser.

Dans la boutique d’applications Microsoft, vous pouvez également trouver certaines options telles que YouTube Video Downloader 4K, qui vous permet de regarder et de télécharger n’importe quelle vidéo YouTube dans différentes qualités.

Il existe une version payante avec des abonnements sans publicité et davantage d’options de qualité lors du téléchargement. Cependant, avec la version gratuite, vous pouvez télécharger n’importe quelle vidéo dans une qualité acceptable.

Télécharger une vidéo depuis un ordinateur

StreamFab YouTube Downloader

L’un des programmes les plus connus et les plus complets que nous puissions trouver pour cette tâche est StreamFab YouTube Downloader. Ce programme nous permet de télécharger rapidement des vidéos et de la musique depuis YouTube, ainsi que depuis d’autres sites web et réseaux sociaux (comme Facebook, entre autres) et, en même temps, de les convertir au format que nous choisissons pour enregistrer les vidéos sur le PC.

Ce programme est capable de télécharger des vidéos jusqu’à une résolution de 8K, et prend en charge les vidéos individuelles et les listes de lecture. Il peut télécharger des vidéos en arrière-plan et vous permet de vous abonner à des listes de lecture. Ainsi, lorsque de nouvelles vidéos sont disponibles, elles sont automatiquement téléchargées sur votre PC. Le programme est totalement intuitif, et en quelques clics, vous pouvez avoir les vidéos sur votre PC.

Si vous souhaitez télécharger ce programme, vous pouvez le faire à partir de la page StreamFab YouTube Downloader. On peut télécharger une version gratuite avec quelques limitations (résolution 720p, nombre limité de sites web, 1 liste, 5 fichiers à la vitesse maximale, etc.) ou opter pour l’une des versions payantes pour utiliser ce programme de manière illimitée.

ByClick Downloader

La première recommandation est ce programme gratuit, ByClick Downloader, qui vous permet de télécharger des vidéos non seulement de YouTube mais aussi d’une longue liste de réseaux sociaux tels que Twitter, Vimeo, Instagram, Dailymotion, Flickr et bien d’autres. Pour l’utiliser, il suffit de choisir une vidéo dans l’un des services compatibles, de copier l’URL et de la coller dans ByClick Downloader. Et c’est tout, il va commencer à télécharger la vidéo.

Avant cela, nous avons pu choisir le format, MP3 pour télécharger uniquement l’audio ou MP4 pour la vidéo complète. Il dispose également du mode « Auto Detect », ce qui signifie que chaque fois que nous copions l’URL d’une vidéo depuis les services susmentionnés, le programme s’activera et nous offrira la possibilité de la télécharger.

Leawo Video Downloader, téléchargeur vidéo rapide et facile

De nombreux programmes prennent beaucoup de temps pour télécharger des vidéos à partir des principales plateformes de diffusion en continu telles que YouTube. Heureusement, il existe des outils qui éliminent ce problème, comme Leawo Video Downloader.

C’est l’un des programmes les plus simples et les plus rapides que l’on puisse trouver pour télécharger toutes sortes de vidéos depuis Internet. Grâce à lui, nous pourrons télécharger des vidéos en 720P ou 1080P, ainsi que télécharger uniquement leur musique, dans plus de 1000 sites de streaming populaires, parmi lesquels nous pouvons trouver, bien sûr, YouTube, Instagram, Facebook ou Twitter.

Ce programme dispose également d’un lecteur intégré grâce auquel nous pourrons lire la vidéo dès qu’elle aura fini de se télécharger. De plus, nous pouvons choisir où nous voulons sauvegarder la vidéo afin de l’avoir à portée de main et de la retrouver facilement. Et, lorsque le téléchargement est terminé, nous pouvons créer des listes de lecture avec lesquelles nous pourrons lire toutes les vidéos en même temps dans n’importe quel lecteur.

Vous pouvez télécharger Leawo Video Downloader depuis son site web.

VDownloader, le logiciel le plus populaire

Il s’agit d’un programme avec lequel nous pouvons rechercher, visualiser et télécharger des vidéos et d’autres fichiers multimédia à partir de YouTube et d’autres sites web. Cet outil utile vous permet de rechercher plusieurs sites web simultanément et de les télécharger dans différents formats tels que AVI, 3GP, MP4 et autres. Il vous permet également d’extraire l’audio des vidéos et de les enregistrer au format MP3 et de réaliser automatiquement des captures d’écran de la vidéo que vous lisez.

Si vous souhaitez utiliser VDownloader, vous pouvez le télécharger gratuitement depuis son site web.

aTube Catcher, téléchargez des vidéos et enregistrez-les sur DVD

Avec cet outil gratuit, vous pouvez télécharger des vidéos de YouTube et d’autres sites web similaires. Il a la capacité d’exporter des vidéos vers différentes résolutions et formats (MPG, AVI, MP4, 3GP, 3G2, WMP, PSP, MOV et FLV), vous permettant également d’en extraire uniquement l’audio.

Nous pouvons également établir certaines de ses propriétés, comme les codecs vidéo et audio à utiliser lors de la conversion. Une autre option intéressante est la possibilité d’enregistrer la vidéo capturée directement sur DVD, ainsi que de faire des captures d’écran de notre bureau.

Vous pouvez télécharger gratuitement aTube Catcher directement depuis le site du développeur.

4K Video Downloader, un gestionnaire de téléchargement rapide et efficace

Ce logiciel a été développé comme un gestionnaire de téléchargement pour tous les types de contenus YouTube, tant audio que vidéo, dans la meilleure qualité possible. Son utilisation est aussi simple que de copier l’URL que nous voulons télécharger et de cliquer sur l’option Coller URL, en pouvant choisir la qualité et le support qui nous conviennent le mieux.

Ce programme se distingue avant tout par sa simplicité, il ne convient donc pas à ceux qui aiment les ajustements, et par sa rapidité, permettant de télécharger plusieurs vidéos en même temps. Il vous permet également d’extraire et de télécharger uniquement l’audio MP3 de la vidéo dont vous avez besoin.

4K Video Downloader est un programme multiplateforme et gratuit qui peut être téléchargé depuis son site officiel.

Téléchargement gratuit de YouTube, l’un des programmes les plus populaires

Cette application populaire nous permet de télécharger des listes de lecture et des vidéos de YouTube dans différentes catégories. Nous pouvons les télécharger dans des formats tels que MP4, MKV (jusqu’à 8K) et WBM. Il nous permet également de convertir en MP4, AVI et MP3, ainsi que d’appliquer des modèles de formatage par le nom des données de sortie. En outre, il vous permet de télécharger des sous-titres et est capable de transférer automatiquement des vidéos vers iTunes, en les convertissant dans des formats compatibles avec l’iPhone et l’iPad.

Comme son nom l’indique, Free YouTube Download est un programme gratuit qui peut être téléchargé depuis son site web.

Video DownloaderHelper

D’autres options tout aussi recommandables sont l’installation d’extensions de navigateur qui permettent le téléchargement de n’importe quelle vidéo depuis YouTube ou toute autre plateforme. Video DownloaderHelper permet cela et est disponible pour les navigateurs Google Chrome et Mozilla Firefox.

Une fois installé, il ajoute une icône au navigateur qui détectera automatiquement la présence de vidéos sur la page Web ouverte. Il permet également le téléchargement dans différentes qualités et formats.

Vous pouvez télécharger et installer Video DownloaderHelper à partir d’ici.

Freemake Video Downloader

Une autre alternative intéressante pour télécharger des vidéos de YouTube. Freemake Video Downloader nous permettra de télécharger des vidéos depuis YouTube, ainsi que des listes de lecture, avec la possibilité de les convertir en différents formats.

De cette façon, nous pouvons choisir le format souhaité pour le lire sur n’importe quel appareil, ou si nous voulons télécharger uniquement l’audio de la vidéo. Il inclut également la prise en charge d’une grande variété de sites web et la possibilité de télécharger des vidéos jusqu’en 4K.

Si nous voulons essayer Freemake Video Downloader, nous pouvons le télécharger gratuitement depuis ce lien.

Sites web pour télécharger les vidéos de YouTube

Si l’on préfère, il est également possible de télécharger des vidéos de YouTube et d’autres plateformes directement à partir de sites web développés à cet effet. De cette façon, il ne sera pas nécessaire d’installer un logiciel sur votre ordinateur.

YouTube Video Downloader 4K, téléchargez rapidement et en toute sécurité

Depuis ce site, nous pouvons télécharger n’importe quelle vidéo de manière 100% sécurisée et sans virus depuis YouTube et d’autres plateformes telles que Vilmeo, Facebook, Instagram, etc. Il prend en charge le téléchargement simultané de listes de lecture de vidéos et de chaînes vidéo, et peut être téléchargé à la volée sans avoir à installer de logiciel.

Il nous permet également de sélectionner notre format vidéo préféré MP4, Webm, etc. ou d’extraire uniquement l’audio en MP3. En outre, nous pouvons sélectionner des options telles que HDR, 60 fps, 30 fps, etc. Il suffit de copier l’URL de la vidéo et de la coller dans la barre d’URL de la vidéo, et enfin, une fois que vous avez choisi les paramètres, cliquez sur Télécharger.

Si vous voulez télécharger des vidéos avec YouTube Video Downloader 4K gratuitement, il suffit d’aller sur leur site web.

Catchvideo, téléchargez des vidéos sans publicités gênantes

Ce site vous sera également d’une grande aide pour télécharger n’importe quelle vidéo en streaming depuis YouTube ou des sites similaires tels que Dailymotion ou Vimeo, rapidement et sans avoir à supporter des publicités ennuyeuses. Il vous permet également d’extraire l’audio directement des vidéos au format MP3.

Pour ce faire, il suffit de copier l’URL et de cliquer sur le bouton « Catch ! ». La plateforme nous montrera tous les liens disponibles dans différents formats pour cette vidéo. Il dispose également d’extensions pour Firefox et Chrome à partir desquelles vous pouvez facilement télécharger la vidéo.

Pour utiliser Catchvideo pour télécharger gratuitement des vidéos YouTube, il suffit de cliquer sur ce lien.

InVideo, un éditeur rapide et facile

Nous sommes sûrs qu’à un moment ou à un autre, après avoir téléchargé une vidéo sur YouTube, nous avons découvert qu’elle comportait des parties dont nous n’avions pas besoin. Nous pouvons essayer de trouver une autre vidéo plus spécifique et mieux adaptée à ce que nous voulons, mais ce n’est pas toujours possible. C’est pourquoi il n’est jamais inutile d’avoir un simple éditeur vidéo à portée de main pour nous aider à obtenir la vidéo que nous voulons. C’est InVideo.

Cet éditeur, auquel nous pouvons accéder directement depuis notre navigateur web sans avoir à télécharger quoi que ce soit, nous donne accès à plus de 400 modèles que nous pouvons utiliser pour obtenir la vidéo que nous voulons. Il nous permet même de créer notre propre vidéo, sans modèle, à partir d’une toile blanche. Il dispose de transitions, de couches de travail multiples et d’un excellent système de doublage automatique pour obtenir la meilleure vidéo possible en quelques secondes.

Depuis son site web, vous pouvez accéder à l’éditeur vidéo InVideo.

SaveFrom, téléchargez des vidéos dans la même qualité que celle de leur chargement

Ce téléchargeur de vidéos en ligne est un service gratuit qui nous permet de télécharger gratuitement des vidéos et de la musique sans avoir à installer d’autres logiciels sur notre PC. Nous pouvons l’utiliser pour télécharger des vidéos, des émissions de télévision, des concerts, des événements sportifs, etc., à partir de YouTube ou d’autres pages similaires, en collant simplement l’URL et en cliquant sur le bouton de téléchargement. Il dispose également de sa propre extension pour Chrome à partir de laquelle nous pouvons télécharger des vidéos. Ces vidéos peuvent être téléchargées dans la même qualité qu’elles ont été mises en ligne (HD, FullHD, SD, 2K, 4K) et le plus souvent au format MP4.

Téléchargez gratuitement des vidéos sur SaveFrom en vous rendant sur son site officiel

Toutes les options permettent à l’utilisateur de télécharger des vidéos dans différents formats, mais il ne faut pas oublier que cela doit être utilisé pour la consommation personnelle de ces vidéos. En aucun cas, il ne sera légal de télécharger une vidéo sur le réseau sans l’autorisation de son propriétaire.