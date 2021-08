Méthodes par lesquelles il est possible d’espionner un compte WhatsApp

Vous recherchez des méthodes pour espionner un compte WhatsApp ? Apprenez comment vous pouvez le faire avec l’aide de ce guide. Il existe de nombreuses façons de le faire, apprenez-les toutes ici !

Vous vous êtes probablement demandé s’il est possible que votre WhatsApp soit espionné, ou même s’il est possible de « jeter un coup d’œil » dans celui de quelqu’un d’autre. La réponse courte est oui, WhatsApp peut être espionné, et il y a plusieurs façons de le faire. La réponse courte est oui, vous pouvez espionner WhatsApp et il y a plusieurs façons de le faire.

L’application de messagerie WhatsApp est l’une des applications les plus populaires de la planète, si ce n’est la plus populaire. Nous l’utilisons pour communiquer avec nos amis, notre partenaire ou notre famille, mais il est aussi de plus en plus utilisé pour le travail ou à des fins professionnelles.

La commodité de l’envoi d’un message et la possibilité d’ajouter des photos, des Emojis, des documents ou des notes vocales en font l’outil de communication par excellence.

Avec des millions de personnes qui l’utilisent, l’intérêt pour l’espionnage ou le piratage de l’application WhatsApp d’autres personnes ne cesse de croître. Beaucoup pensent avoir des raisons justifiées d’agir ainsi, mais la réalité est que nous commettons quelque chose d’illégal.

En outre, nous devons prendre des précautions extrêmes pour éviter les logiciels malveillants, les virus et les escroqueries qui peuplent l’internet sous ce prétexte. En bref, bien que cela soit possible, la première chose à faire est d’avoir accès à son téléphone portable, au moins pendant quelques minutes. Sans oublier, bien sûr, que l’espionnage d’une personne est illégal dans la plupart des pays du monde.

Peut-on espionner WhatsApp ?

Il y a quelques années, il était possible d’espionner les conversations WhatsApp simplement en étant connecté au même réseau WiFi que l’expéditeur ou le destinataire des messages. Les conversations n’étaient pas cryptées et, en capturant le trafic réseau, il a été possible de les visualiser sans trop de difficultés.

Aujourd’hui, ce n’est plus possible, tout comme de nombreuses autres astuces pour espionner sur WhatsApp qui ne fonctionnent plus. Depuis quelque temps déjà, l’application de messagerie crypte les conversations de point à point. Cela signifie que lorsque vous envoyez un message, celui-ci est crypté sur votre appareil et transite ensuite sur Internet. Lorsqu’il atteint le portable de la personne à qui vous écrivez, il est décrypté et c’est alors qu’il peut être lu ; lorsqu’il se trouve déjà sur l’autre appareil.

Cependant, il existe toujours des options pour espionner le téléphone portable d’une personne. Comme je l’ai dit, pour utiliser ces méthodes, il est nécessaire d’avoir un accès physique au téléphone mobile où le compte WhatsApp est actif, mais seulement pendant quelques minutes.

Sans outils : sauvegardes et web

Bien que cela puisse sembler impossible, il existe des moyens d’espionner WhatsApp et vous devez faire attention car vous n’avez pas besoin d’une application spécifique : vous pouvez laisser la version web ouverte ou avoir des sauvegardes.

Soyez prudent avec les sauvegardes

Les sauvegardes peuvent également être une méthode utilisée pour espionner WhatsApp. Les sauvegardes de l’application elle-même, notamment sur Android, qui sont stockées sur l’appareil lui-même, et les sauvegardes complètes sur iOS, peuvent être décryptées et accessibles directement.

Avec le bon logiciel, il est possible d’accéder aux conversations et de visualiser toutes les discussions et les pièces jointes. Dans ce cas, il n’est possible d’accéder qu’aux messages qui se trouvent dans la sauvegarde, tous les messages précédents seront en sécurité sur votre mobile.

WhatsApp Web

L’une des méthodes les plus courantes et les plus faciles à appliquer est WhatsApp Web. Il suffit de se connecter au service sur un ordinateur pour voir tous les messages envoyés et reçus, ainsi que toutes les conversations précédentes (y compris les pièces jointes).

Une fois connecté sur un ordinateur, WhatsApp ne vous avertit pas lorsque la version web est ouverte, ce qui signifie qu’il peut vous espionner sans que vous le sachiez. En revanche, s’il ouvre une conversation avec des messages que vous n’avez pas encore lus, ceux-ci seront également marqués comme lus sur votre téléphone portable, ce qui peut vous rendre méfiant.

Si vous pensez être espionné avec cette méthode, vous devez accéder à la section Paramètres de l’application, ouvrir WhatsApp Web et là, vous verrez toutes les sessions ouvertes. S’il y en a un que vous ne connaissez pas, vous pouvez le fermer à distance et il ne sera pas possible de le rouvrir à distance. Pour le relancer, il faudra lire le code QR de la version web depuis le téléphone mobile, l’espion devra donc à nouveau disposer d’un accès physique.

Applications d’espionnage

Il s’agit d’une méthode plus sophistiquée qui implique l’utilisation d’un logiciel espion. Il existe sur le marché plusieurs applications qui peuvent être installées sur les appareils iOS (iPhone) et Android. Elles fonctionnent en arrière-plan et sont capables d’enregistrer pratiquement tout ce qui se passe sur l’appareil.

Pour qu’un espion soit en mesure de le faire, il doit avoir accès à votre appareil depuis un certain temps et il doit également disposer d’un accès root ou d’un jailbreak.

En outre, dans le cas d’iOS, il peut également avoir besoin d’avoir accès à votre mot de passe iCloud. Une fois installé sur votre ordinateur, vous pouvez contrôler tous les paramètres à distance et vous n’aurez plus besoin d’accéder à votre ordinateur.

Ce type de logiciel fonctionne de manière transparente sur le mobile. Il n’y a aucun moyen de les détecter à l’œil nu, bien que l’un des problèmes qu’ils causent souvent soit une baisse des performances de l’appareil ou une surchauffe due à l’utilisation intensive du processeur et des données ou de la connexion WiFi qu’ils établissent.

Si vous pensez être espionné par une telle application, le moyen le plus rapide de vous en débarrasser est de rétablir les paramètres d’usine de votre téléphone. Vous pouvez d’abord faire des copies de vos photos et autres contenus, mais une restauration complète est le moyen le plus rapide de vous en débarrasser.

Si l’on décide d’utiliser une application espionne de ce type, il est préférable d’en chercher une qui soit digne de confiance et qui fonctionne correctement.

Nous devons écarter toute application ou service en ligne gratuit qui nous offre la possibilité de pouvoir espionner WhatsApp rapidement et facilement, car il est normal que nous nous retrouvions avec des surprises, et pas vraiment agréables. Et le fait est que l’espionnage sur WhatsApp est l’une des revendications les plus utilisées par tous ceux qui veulent nous infecter avec une sorte de virus ou de malware pour voler certaines informations de notre appareil.

mSpy

Sans aucun doute, mSpy est l’une des meilleures applications pour le contrôle parental, et donc, pour connaître les chats de tous les réseaux sociaux tels que WhatsApp, Viber, Snapchat, Telegram, etc. Il vous permet également de surveiller les journaux d’appels, les messages texte, la localisation GPS, l’historique de navigation sur Internet, les réseaux sociaux tels qu’Instagram, Facebook, Tinder, etc, les fichiers multimédias et diverses autres informations.

Il est disponible pour iOS et Android à partir de 14,16 € par mois si vous payez pour un an. Sa formule Premium permet de surveiller l’activité de WhatsApp et d’accéder au reste des fonctionnalités. Une fois l’achat effectué, il suffit de l’installer et de le configurer (environ 10 minutes) et nous pourrons suivre les médias, les messages et les journaux d’appels WhatsApp à partir de notre panneau de contrôle.

Spyzye

Dans ce sens, l’une des applications payantes les plus populaires qui offre un fonctionnement garanti est Spyzie. Ce logiciel a été développé pour offrir un espionnage ou un contrôle complet d’un téléphone portable et permet également d’espionner les messages WhatsApp ou d’autres applications telles que Facebook ou Instagram.

L’utilisation de cet outil ne nécessite pas de root ou de jailbreak de notre téléphone et nous permet de surveiller plusieurs appareils en même temps avec un seul compte, qu’ils aient un système d’exploitation iOS ou Android. Elle permet de cacher complètement l’application sur le mobile que l’on veut espionner, même si nous devrons avoir accès au mobile à un moment donné pour l’installer et le configurer correctement.

Cette application possède de nombreuses autres fonctions conçues pour contrôler et espionner tout ce que quelqu’un fait avec son mobile, comme les journaux d’appels et de messages, l’historique de navigation, les applications installées, les événements du calendrier, la géolocalisation par le téléphone, etc. Le prix d’une licence Spyzie est d’environ 7 euros par mois, ce qui peut être tout à fait abordable pour beaucoup en fonction de l’utilisation qu’ils vont faire de l’outil.

Dangers, risques et conséquences

Une simple recherche sur Google montre qu’il existe de nombreux sites Web et applications qui promettent d’espionner les messages WhatsApp d’autres personnes. Cependant, toutes ces applications ont tendance à être assez dangereuses, car elles promettent beaucoup, mais offrent peu de résultats.

Et, dans la plupart des cas, ils finissent par nous demander de nous inscrire, en nous demandant certaines données comme notre numéro de téléphone ou même notre numéro de carte de crédit. L’espionnage de WhatsApp peut coûter très cher, car on peut finir par s’abonner à un service payant comme les SMS premium, être infecté par un virus ou un logiciel malveillant, etc.

Utilisation de WhatsDog, controverse et dangers

Beaucoup d’entre vous le savent déjà, WhatsDog est une application pour Android qui nous permet d' »espionner » nos contacts. C’est-à-dire qu’avec elle, nous pouvons savoir quand ils se connectent et se déconnectent automatiquement, même s’ils nous ont bloqués ou n’ont pas enregistré notre numéro de téléphone. Mais attention, contrairement à ce que prétendent ses développeurs, le contact espion peut nous surprendre pendant que nous utilisons WhatsDog.

Bien que ses développeurs aient été déterminés à essayer de cacher cette réalité, la vérité est que WhatsDog n’est pas une méthode « infaillible ». Encore une fois, nous laisserons de côté le problème éthique posé par l’espionnage de nos utilisateurs de WhatsApp, mais ce sont les développeurs eux-mêmes qui, par leur conduite, ont défié les limites de la « moralité ».

À plusieurs reprises, ils ont déclaré publiquement que WhatsDog espionnait les utilisateurs de WhatsApp sans qu’ils puissent se rendre compte que nous le faisons. Non, ce n’est pas vrai, et l’espionnage de nos contacts a son prix.

En effet, l’espionnage de nos contacts a un prix à plusieurs égards. La première d’entre elles provient du prix économique, et c’est que pas mal de personnes qui ont fait des » dons » ont atteint 3 euros en termes de mise de fonds en faveur de WhatsDog et de ses développeurs. Mais, à part cela, le prix à payer est que, bien que ses développeurs prétendent le contraire, les utilisateurs de WhatsApp qui sont espionnés peuvent parfaitement le découvrir, et avec une extrême facilité.

L’application elle-même soulève un sérieux débat éthique, mais cette question est laissée à l’appréciation des utilisateurs. Cependant, il semble que les développeurs de cette application soient déterminés à s’en tenir à cette position critique, puisque la simple diffusion de la réalité de leur application d’espionnage des contacts WhatsApp constitue déjà un veto pour ceux qui tentent simplement d’offrir aux utilisateurs « l’autre côté de la médaille ».

Nous pouvons en effet espionner nos contacts WhatsApp avec WhatsDog, comme nous vous l’avons montré il y a quelques jours. Mais qui a dit que l’espion ne peut pas se défendre ?

Tout d’abord, ces derniers jours, nous avons vu comment WhatsDog a été bloqué à plusieurs reprises par les développeurs de WhatsApp, ainsi que par Google, qui a retiré l’application de la boutique officielle d’applications Android, Google Play Store.

Suis-je espionné par WhatsDog ?

Et avant d’expliquer, juste en dessous, comment on peut savoir si quelqu’un nous espionne grâce à WhatsDog, nous vous rappelons qu’un utilisateur de WhatsApp a tenté de faire connaître cette méthode via Facebook et a été » réduit au silence » par les développeurs de WhatsDog, dans la mesure du possible. Pourquoi ? Fondamentalement, parce qu’ils se vantent qu' »il sera impossible pour le contact espionné de savoir que nous le surveillons lorsqu’il se connecte ». Conneries.

En conclusion, si vous voulez savoir qui vous espionne avec WhatsDog – il n’est que juste que vous puissiez le savoir – il vous suffit de procéder comme suit :

Installer WhatsApp Plus Activer le MOD 2.5 (Montrer Toast Contact en ligne) Activez la sonnerie. Minimisez ou quittez WhatsApp Plus Depuis WhatsDog, nous surveillons notre propre numéro de téléphone. Depuis WhatsApp Plus, nous nous reconnectons à l’application. Voilà ! Une notification avec son nous dirigeant vers un numéro de téléphone en ligne. C’est ce qui apparaît au contact espionné et prouve donc que quelqu’un nous espionne avec WhatsDog.

Est-il légal d’espionner WhatsApp ?

Nous avons vu beaucoup de décisions de justice qui ont été produites précisément pour espionner le WhatsApp de quelqu’un, surtout au niveau d’un couple.

C’est quelque chose qui peut peut-être nous conduire à une impulsion à un moment donné, mais nous devons être très conscients des conséquences que cela peut nous apporter. Bien sûr, lire les messages WhatsApp de quelqu’un d’autre n’est pas légal.

Code pénal

L’illégalité de ces actes est envisagée à l’article 197 du Code pénal, qui les considère comme un crime de découverte et de révélation de secrets. Cela signifie que la peine peut aller de 1 à 4 ans de prison.

Par conséquent, l’espionnage de WhatsApp est illégal, car les méthodes utilisées pour le faire sont considérées comme un crime. Bien qu’à l’origine le code pénal se concentrait sur les lettres ou les cartes postales reçues par une personne, la vérité est qu’avec le passage du temps et des nouvelles technologies, cette même spécification a été étendue à tous les types de communications électroniques.

L’article 197 du code pénal, que nous avons mentionné précédemment, précise clairement que la conduite d’écoute porte atteinte à la vie privée de tout type de personne, que ce soit sur papier, dans des lettres, des e-mails, des SMS ou tout type de document écrit à caractère personnel.

Même les écoutes qui pourraient être effectuées frauduleusement au moyen d’enregistrements ou de tout autre moyen permettant d’atteindre ce but sont incluses dans cette typologie.

Quiconque, afin de découvrir les secrets ou de violer la vie privée d’autrui, s’empare, sans son consentement, de ses papiers, lettres, messages électroniques ou tout autre document ou effet personnel, intercepte ses télécommunications ou utilise des dispositifs techniques d’écoute, de transmission, d’enregistrement ou de reproduction du son ou de l’image, ou de tout autre signal de communication, est puni d’une peine d’emprisonnement de un à quatre ans et d’une amende de douze à vingt-quatre mois. Est puni des mêmes peines quiconque, sans y être autorisé, saisit, utilise ou modifie, au détriment d’un tiers, les données confidentielles personnelles ou familiales d’une autre personne, enregistrées dans des fichiers ou supports informatiques, électroniques ou télématiques, ou dans tout autre type de fichier ou registre public ou privé. Les mêmes peines seront infligées à quiconque, sans y être autorisé, y accède par quelque moyen que ce soit et à quiconque les altère ou les utilise au détriment du propriétaire des données ou d’un tiers.

Mais tout ne s’arrête pas là : il est considéré comme illégal d’accéder simplement au téléphone portable d’un tiers s’il ne vous a pas donné son consentement, même si aucune information n’a été effectivement collectée et que le smartphone ou la tablette a seulement été déverrouillé.

Les conséquences sont très graves. Selon l’article susmentionné :

« Quiconque, en connaissance de son origine illicite et sans avoir participé à sa découverte, accomplit le comportement décrit au paragraphe précédent, est puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de douze à vingt-quatre mois ».

Lire les messages d’un partenaire

Tout ce que nous vous disons est amplifié, puisque la loi le considère comme grave, si nous parlons de personnes qui entretiennent une sorte de relation sentimentale, puisqu’un conjoint ou un partenaire est considéré comme une personne beaucoup plus proche de la victime.

Ces actes pourraient même être considérés comme des mauvais traitements, car ils peuvent être interprétés comme une forme de contrôle sur le partenaire, ce qui pourrait même les faire tomber sous certaines des hypothèses de la loi sur la violence de genre.

La loi précise même que le fait de s’immiscer dans la vie privée d’une autre personne est important, mais aussi le système pour y parvenir. En d’autres termes, lorsqu’une personne s’introduit dans le téléphone portable d’une autre personne au moyen de systèmes informatiques tels que le cracking, les logiciels malveillants ou ce type d’action, elle est considérée comme plus grave, car la préméditation et la certitude absolue de la connaissance de l’acte sont démontrées.

Toutefois, dans d’autres types de cas, comme les déblocages accidentels ou même provoqués, mais par la connaissance du mot de passe du terminal d’une autre personne, pourraient être considérés comme des actes spécifiques, également punissables, bien sûr, mais où (il faudrait le démontrer) il n’y a pas eu préméditation et intention de nuire.

Et si ce sont des enfants ?

Que se passe-t-il si nous lisons des messages à des enfants mineurs ? Attention, être mineur ne signifie pas qu’un adolescent n’a pas les mêmes droits.

Les mineurs ont droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à leur propre image. Ce droit comprend également l’inviolabilité du domicile familial et de la correspondance, ainsi que le secret des communications. Les parents ou tuteurs et les autorités publiques doivent respecter ces droits et les protéger contre les attaques de tiers.

Quel est le problème ? Nous devons prouver que si nous sommes entrés dans WhatsApp pour lire une conversation, c’est dans un but inclus dans le point 2 de ce droit, afin de les protéger.

Tout dépendra si nous utilisons régulièrement des logiciels espions sans consentement pour un jeune de 16 ou 17 ans ou si nous accédons simplement à son téléphone portable pour lire ses conversations WhatsApp parce que nous soupçonnons que quelqu’un le menace ou même en cas de harcèlement par des adultes.

Par exemple, le tribunal de Pontevedra a acquitté un père qui était poursuivi par son ex-femme pour avoir lu le WhatsApp de l’enfant. La mère de la jeune fille a estimé que son ex-mari avait violé sa vie privée, mais les juges ont assuré qu’il n’y avait pas de révélation de secrets mais qu’ils partageaient l’autorité parentale et donc l’éducation et le contrôle.

Il existe déjà de nombreuses affaires liées à WhatsApp et aux parents, mais il est évident et logique qu’en tant que mineur, vous n’avez pas le droit d’espionner la conversation de quiconque tant qu’il est sous votre tutelle.

En d’autres termes, même si un élève de votre classe est mineur, cela ne signifie pas que vous pouvez prendre son téléphone de force et lire ses messages, ni que vous pouvez installer un logiciel espion si vous êtes enseignant et que vous voulez savoir ce qu’il pense de vous. Il est suffisamment logique et de bon sens pour savoir que l’on enfreindrait la loi de cette manière.