Après la suppression des commentaires négatifs par YouTube, le déclin de la plateforme est annoncé

Le cofondateur de YouTube, Jawed Karim, explique que cette fonctionnalité est essentielle pour avoir la possibilité d’identifier facilement les bons et les mauvais contenus.

Jawed Karim, cofondateur de YouTube, prévoit le déclin de la plateforme après la suppression de Dislike. (photo : Indiatimes.com)

La semaine dernière, on a appris que YouTube se donnait beaucoup de mal pour masquer le nombre d’appréciations sur ses vidéos afin d’éviter le harcèlement en ligne et que cette information ne soit connue que du créateur dans le panneau de contenu.

Le cofondateur de YouTube, Jawed Karim, a réagi aux changements apportés à la plateforme en les qualifiant d' »idée stupide ». Il l’a fait en modifiant la description de la première vidéo qu’il a mise en ligne sur YouTube, intitulée « Me at the Zoo« .

La première vidéo postée sur YouTube en avril 2005 a été visionnée plus de 200 millions de fois et montre Karim parlant des éléphants. La nouvelle description est la suivante :

Vidéo intitulée « Me at the Zoo » par le cofondateur de YouTube, Jawed Karim. (capture d’écran : YouTube)

Dans sa traduction anglaise, il se lit comme suit :

« En regardant la publicité de Matt Koval sur l’élimination des désagréments, j’ai pensé que quelque chose n’allait pas.

Les mots prononcés ne correspondaient pas aux mots lus. La vidéo m’a demandé une interview donnée par l’amiral Jeremiah Denton en 1966. Je n’ai jamais vu une publicité moins enthousiaste et plus réticente pour quelque chose qui est censé être génial.

Une personne qui porte le titre de « YouTube Creators Liaison » ne peut pas faire de la suppression des « likes » une bonne chose pour les créateurs. Nous le savons parce qu’il n’y a pas un seul créateur de YouTube qui pense que la suppression des « dislikes » est une bonne idée, pour YouTube ou pour les créateurs.

Pourquoi YouTube a fait ce changement qui ne plaît pas à tout le monde ? Il y a une raison, mais elle n’est pas bonne, et elle sera publiquement défavorable. Au lieu de cela, il y aura des références à diverses études. Des études qui contredisent apparemment le bon sens de tous les YouTubeurs.

La capacité d’identifier facilement et rapidement le contenu inapproprié est une caractéristique essentielle d’une plateforme de contenu généré par les utilisateurs. Pourquoi ? Parce que tout le contenu généré par les utilisateurs n’est pas forcément bon.

En fait, la plupart d’entre elles ne sont pas bonnes. Et ce n’est pas grave. L’idée n’a jamais été que tout contenu est bon. L’idée, cependant, était que parmi le flot de contenu, il y a de grandes créations qui attendent d’être exposées. Et pour que cela se produise, ce qui n’est pas bon doit disparaître aussi vite que possible.

Le processus fonctionne et porte un nom : la sagesse des foules. Le processus est interrompu lorsque la plate-forme interfère avec lui. Ensuite, la plateforme décline invariablement. YouTube veut-il devenir un endroit où tout est médiocre ? Parce que rien ne peut être grand si rien n’est mauvais.

Dans le monde des affaires, il n’y a qu’une seule chose plus importante que « faire mieux ». Et c’est « Ne le gâchez pas », a conclu Jawed Karim dans la description actualisée de la première vidéo publiée sur YouTube.

La décision de masquer l’aversion a été prise après qu’une série de tests a montré que le fait de masquer l’aversion entraînait une réduction significative du harcèlement et de la haine en ligne.

Toutefois, cela ne convient pas à de nombreuses personnes, non seulement aux téléspectateurs du contenu de YouTube, mais aussi à plusieurs créateurs de contenu de YouTube, tels que MKBHD, Mrwhosetheboss et d’autres, qui estiment que cela supprimerait l’une des principales caractéristiques de la plateforme.

YouTube MKBHD. (photo : Twitter)

YouTube veut lutter contre le harcèlement : le bouton « Dislike » pourrait disparaître

En mars dernier, YouTube a annoncé qu’il expérimentait la possibilité de cacher au public le nombre d’avis défavorables, et les YouTubeurs individuels ont depuis longtemps la possibilité de cacher les avis sur leurs vidéos.

Cependant, le nombre d’aversions des utilisateurs a permis de déterminer qu’il s’agit d’un problème important : les spectateurs sont habitués à voir le rapport entre les « J’aime » et les « J’aime pas » une fois qu’ils ont cliqué sur une vidéo et peuvent s’appuyer sur le décompte de chaque option pour décider de continuer à regarder. Ce ne sera plus une option, mais cela pourrait fermer un vecteur de harcèlement.

YouTube a annoncé aujourd’hui sa décision de faire compter les « dislike » pour les vidéos privées sur l’ensemble de sa plateforme. (photo : genbeta.com)

YouTube mentionne que les gens étaient moins susceptibles d’utiliser le bouton pour attaquer le créateur que d’essayer de cacher les numéros d’aversion. Toutefois, ce comportement peut se poursuivre dans une certaine mesure, car les utilisateurs de YouTube peuvent consulter les chiffres d’aversion de leurs propres vidéos dans YouTube Studio.

L’entreprise affirme que cela permet toujours aux spectateurs bien intentionnés de laisser des commentaires privés aux créateurs de contenu ou d’utiliser les « Dislikes » pour modifier les recommandations vidéo de l’algorithme.