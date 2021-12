Éclipse solaire : comment et où revivre cet événement astronomique spectaculaire ?

Le 4 décembre, une éclipse solaire a été enregistrée. Cependant, dans de nombreux pays, il n’a pas été possible de l’observer lorsque le jour s’est transformé en nuit pendant une minute grâce à la Lune, nous vous laissons donc ci-dessous un moyen d’assister au phénomène astrologique.

Eclipse solaire totale. (Photo : Captura)

Selon l’Institut d’astronomie de l’Université nationale autonome du New-York, il ne pouvait être observé que depuis les îles Malouines, l’Afrique australe, l’Antarctique et le sud-est de l’Australie. D’autre part, la NASA a déclaré que les meilleures vues étaient depuis Atlantis.

Pour ceux qui n’ont pas pu assister à l’événement spectaculaire qui s’est produit à 2:44 ET (07:44 UTC) ce samedi, vous pouvez regarder l’enregistrement en direct de la NASA.

Tout ce dont vous avez besoin est une connexion internet stable et un appareil pour le regarder, qui peut être un smartphone, une tablette ou un écran de télévision. Grâce au fait qu’il s’agit d’un enregistrement, il est possible d’avancer la vitesse jusqu’à deux fois plus vite afin de pouvoir apprécier la totalité de l’éclipse en un temps plus court.

Comment se produisent les éclipses solaires ?

La NASA rappelle sur son site officiel qu’une éclipse solaire se produit lorsque la Lune se déplace entre le Soleil et la Terre, projetant une ombre sur la Terre et bloquant totalement ou partiellement la lumière du Soleil dans certaines zones.

Pour qu’une éclipse solaire totale se produise, le Soleil, la Lune et la Terre doivent être en ligne droite. Les personnes situées au centre de l’ombre de la Lune lorsque celle-ci frappe la Terre verront une éclipse totale.

Le ciel devient très sombre, comme s’il s’agissait d’un lever ou d’un coucher de soleil. Si les conditions météorologiques le permettent, les personnes qui se trouvent sur la trajectoire d’une éclipse solaire totale peuvent voir la couronne solaire, c’est-à-dire l’atmosphère extérieure, qui est habituellement obscurcie par le côté lumineux du soleil.

En ce sens, cette éclipse solaire totale n’a pu être vue que par les habitants de certaines régions du monde. Dans d’autres endroits, bien qu’ils n’aient pas pu la voir dans sa totalité, ils ont pu vivre une éclipse partielle.

Une éclipse partielle se produit lorsque le Soleil, la Lune et la Terre ne sont pas exactement alignés. Le soleil semble alors avoir une ombre sur une partie seulement de sa surface. Les habitants de certaines parties de Sainte-Hélène, de la Namibie, du Lesotho, de l’Afrique du Sud, de la Géorgie du Sud, des îles Sandwich, des îles Crozet, des îles Falkland, du Chili, de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie ont vu une éclipse partielle de soleil le 4 décembre.

Les éclipses ne doivent pas être observées directement

Il convient de souligner que, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’une éclipse solaire partielle ou totale, il ne faut jamais regarder directement le soleil, car ce n’est pas sans danger, même si la majeure partie du soleil est sombre.

La NASA recommande, lors de l’observation d’une éclipse solaire partielle, de porter des lunettes d’observation du soleil ou d’éclipse pendant toute la durée de l’éclipse si vous souhaitez regarder le soleil. Les lunettes d’observation du soleil ou de l’éclipse ne sont pas des lunettes de soleil ordinaires ; les lunettes de soleil ordinaires ne sont pas sûres pour observer le soleil.

Si vous n’avez pas de lunettes spéciales, vous pouvez observer le phénomène de manière indirecte, comme avec un projecteur à sténopé. Ces lunettes ne doivent pas non plus être utilisées pour regarder directement le soleil, mais pour projeter sa lumière sur une surface. Regarder directement le soleil peut entraîner des problèmes de vision.