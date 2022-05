Une fillette de 10 ans est morte en faisant le #BlackoutChallenge et sa mère a poursuivi TikTok en justice

Nylah Anderson, âgée de 10 ans, a été l’une de ces victimes en décembre 2018, et maintenant sa mère, Tawainna Anderson, a déposé une plainte pour mort injustifiée contre TikTok pour avoir permis à l’ancien jeu de cour d’école de redevenir populaire sur sa plateforme, et elle veut que d’autres aient le même droit.

La famille de Nylah Anderson, une fillette de 10 ans décédée en réalisant le défi viral, réclame justice pour la petite fille et poursuit TikTok afin que des cas similaires ne se reproduisent pas.

Les participants à ce défi en ligne se noient jusqu’à perdre conscience afin de pouvoir concourir. Bien que ce soi-disant « jeu » remonte au début du 20e siècle, la plainte de Tawainna Anderson affirme que la décision de TikTok de permettre à de telles vidéos de proliférer en ligne est imprudente et finalement négligente.

L’action en justice, qui a été partagée avec des médias américains tels que VICE News, déclare : « Tragiquement, Nylah Anderson est la dernière d’une liste croissante d’enfants tués à cause de l’application et de l’algorithme des défendeurs de TikTok. »

Jeudi dernier, un procès a été intenté contre TikTok et sa société mère, ByteDance, Inc, devant un tribunal de district américain.

Selon un rapport des Centers for Disease Control and Prevention, au moins 82 enfants et adolescents âgés de 6 à 19 ans sont morts en jouant à des jeux vidéo. On ignore combien de ces décès ont été causés par TikTok en particulier. Selon l’action en justice, au moins quatre enfants sont morts dans le monde en 2021, dont un garçon de Bethany, en Oklahoma, en juillet de cette année-là.

Depuis la vague de décès d’enfants de l’année dernière, TikTok ne permet plus aux utilisateurs de rechercher du contenu lié aux jeux en utilisant le hashtag #Blackout.

En réponse à une demande de NBC News, TikTok a déclaré qu’il n’était pas responsable de l’émergence de cette tendance mortelle.

L’entreprise a déclaré au média : « Nous restons vigilants dans notre engagement envers la sécurité des utilisateurs et nous supprimerions immédiatement le contenu lié s’il était découvert. » La famille a nos plus sincères condoléances pour leur perte tragique.

Tawainna Anderson a découvert sa fille inconsciente dans son placard le 7 décembre 2021. La fillette a été admise aux soins intensifs après plusieurs tentatives de réanimation et après que les services d’urgence l’aient emmenée d’urgence à l’hôpital. Après cinq jours, Nyla a succombé à ses blessures.

Selon la plainte, l’algorithme de TikTok, qui est conçu pour afficher le contenu que les utilisateurs veulent voir en fonction de leurs données démographiques, a déterminé que Nylah serait intéressée par le défi et a partagé des vidéos à ce sujet sur sa page « Just for You ».

Tawainna Anderson a déclaré dans un communiqué de presse : « Nylah était ma fille, mais elle aurait pu être le fils ou la fille de n’importe qui, attiré par ce qu’il voit sur les médias sociaux. » Nous ne pouvons pas permettre une répétition de ce qui est arrivé à Nylah.

Tawainna Anderson demande une compensation monétaire pour sa perte, ainsi que le droit d’intenter un procès pour toute personne ayant perdu un être cher dans des circonstances similaires.

L’action en justice cite un certain nombre de défis viraux dangereux apparus sur le réseau social ces dernières années, tels que le « Fire Challenge », dans lequel les utilisateurs s’immergent dans un liquide inflammable et s’enflamment, et le « Milkcrate Challenge », dans lequel les participants tentent d’escalader une pile de boîtes empilées fragiles sans tomber.

Toutefois, le « Blackout Challenge » est antérieur à TikTok. Selon Games Adolescents Shouldn’t Play, ou GASP, une organisation fondée en 2005 pour sensibiliser aux dangers du jeu, ce « jeu » remonte aux années 1930. Il a été connu sous différents noms au fil des ans, notamment « flatliner », « California High » et « the choking game », mais il a toujours été pratiqué de la même manière.

Année après année, ces défis récurrents deviennent viraux et suscitent la controverse dans le monde réel. Au début de l’année, le « défi Orbeez », dans lequel les participants utilisaient des pistolets à air comprimé pour tirer de petites balles en plastique sur des personnes sans méfiance, a incité les services de police du pays à s’intéresser aux dangers de cet acte viral. Bien que les balles soient censées être inoffensives, de nombreux rapports font état de policiers et de citoyens armés qui ont confondu ces projectiles avec de véritables balles.