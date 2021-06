God of War Ragnarok également disponible sur PlayStation 4

Parallèlement à l’annonce de son report, il a été confirmé que God of War Ragnarok fera également ses débuts sur PlayStation 4.

Dans le secteur des jeux vidéo, rien n’est jamais garanti, en raison de divers facteurs, tant internes qu’externes. Cela peut entraîner des retards, voire des annulations, comme ce fut le cas pour Scalebound de Platinum Games. Cependant, bien souvent, les retards sont simplement dus à la nécessité de livrer un produit répondant à des normes de qualité élevées. Le studio Santa Monica a donc confirmé son retard. Mais la surprise vient plus tard, puisqu’une version PlayStation 4 de God of War Ragnarok a été confirmée.

God of War Ragnarok (titre provisoire) a récemment été annoncé comme étant reporté à 2022. Mais pour la plupart des fans, cela n’a pas été une surprise. L’annonce par PlayStation de sa sortie en 2021 semblait très hâtive. Principalement en raison du temps de développement et de la qualité du gameplay que Santa Monica Studio garantit habituellement. Cependant, ce qui a retenu notre attention est l’arrivée du titre sur PS4.

De plus, ce n’est pas le seul produit de PlayStation Studios à rejoindre une sortie sur PlayStation 5 et PlayStation 4, puisque Grand Turismo 7 l’a également annoncé. Cela étant, plusieurs des grandes exclusivités de la PS5 partagent l’espace avec la PS4. Par exemple, nous avons Horizon Forbidden West, Kena : Bridge of Spirits ou Sackboy : A Big Time Adventure.

