Le Google Pixel 6 Pro apparaît sur Geekbench et révèle une RAM de 12 Go

Google a promis que le Pixel 6 sera lancé cet automne, donc l’arrivée de benchmarks sur des sites comme Geekbench ne devrait pas être entièrement surprenante. Tout de même, le listing du Pixel 6 Pro repéré par Phone Arena est intéressant pour un certain nombre de raisons, même s’il doit être pris avec une plus grande pincée de sel que d’habitude.

Vous êtes très jeunes, mais il fut un temps où l’on reprochait à Google de ne pas mettre assez de RAM dans ses Pixel, mais apparemment on apprend de ses erreurs, et sinon, la preuve est aujourd’hui dans ce que nous avons déjà vu du Pixel 6.

Aujourd’hui sur Geekbench est apparu le Google 6 Pro, le plus grand des deux frères et sœurs de Google, qui comme nouveauté apporte le premier processeur signé par le géant de la technologie et dont nous savons également aujourd’hui qu’il aura 12 Go de RAM.

Le listing révèle quelques éléments intéressants comme le GPU de l’appareil, qui sera le Mali G-78, le même que l’Exynos 2100, bien que les scores obtenus ne soient pas les plus surprenants en termes de performances pures.

Néanmoins, il est probable que le modèle qui a été soumis à Geekbench n’est qu’une unité de test, de sorte que ces scores devraient être revus à la hausse lorsque les unités officielles seront évaluées dans les semaines à venir.

Pourtant, l’auteur de la fuite, Digital Chat Station, a semblé confirmer le listing dans un récent tweet, ajoutant qu’il sera livré avec le GPU Mali-G78.

Selon le listing, l’appareil sera équipé d’Android 12 – sans surprise, étant donné qu’il est fabriqué par Google – et disposera de 12 Go de RAM. Les chiffres de performance bruts réels sont un peu décevants pour le moment, avec un score monocœur de 414 et une performance multicœur de 2 074.

C’est considérablement plus faible que le Qualcomm Snapdragon 888, qui a tendance à obtenir des scores autour de 1.000 et 3.500 par les mêmes tests, mais vous ne devriez pas lire trop dans ce point à ce stade. Les téléphones en préversion sur Geekbench sont souvent moins performants, avant d’être affinés pour obtenir de meilleures performances : un exemple en est le Samsung Galaxy S21 FE, qui est apparu pour la première fois en mai avec des résultats décevants, mais qui s’est régulièrement amélioré à chaque apparition.

La nouvelle puce Tensor sera, selon Google, un changeur de jeu, avec un accent particulier sur l’apprentissage automatique et l’IA qui se traduira par ce que la société décrit comme une « expérience transformée pour la caméra, la reconnaissance vocale et d’autres fonctionnalités du Pixel 6. »

Nous devrions savoir à quel point ces affirmations résistent à l’examen très bientôt en effet, les rapports suggérant généralement que le Pixel 6 sera dévoilé le mois prochain.

Le prolifique leaker Jon Prosser a prédit que les combinés seront dévoilés le 19 octobre et disponibles à l’achat le 28 octobre, et cette première date a reçu un crédit supplémentaire, car « mardi 19 » apparaît sur des photos de l’appareil publiées cette semaine par Google lui-même.