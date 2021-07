Voici à quoi ressemblent Jupiter et Ganymède vus de près par la sonde Juno

Le vaisseau spatial Juno a fait le portrait de Jupiter et l’a étudié comme jamais auparavant. Le vaisseau spatial a été lancé de la Terre en août 2011 et est arrivé à la géante gazeuse en juillet 2016, presque exactement cinq ans après le début de son voyage. Depuis lors, la NASA a parcouru un long chemin pour étudier l’un des plus grands corps rocheux de notre système solaire.

La NASA explique qu’il s’agit d’un visuel « capital vaisseau spatial », au cas où il s’agirait d’une mission habitée.

Grâce à la sonde Juno de la NASA, nous avons maintenant des images de Jupiter qui sont illustrées par des données précises plutôt que par des théories venues de la Terre. Mais elle a également enregistré des images de tout ce qui entoure Jupiter, comme ses dizaines de lunes. Plus précisément, lors de l’un de ses récents voyages orbitaux, Juno a fourni une image étonnante de la planète et de son plus grand satellite naturel, Ganymède.

Selon le Daily Mail, l’animation, basée sur des données et des images capturées par Juno, a été réalisée le 7 juin 2021. Ils expliquent que c’était lors du 34e survol de la sonde spatiale autour de la géante gazeuse et de sa lune, qui, selon eux, s’est approchée très près de la lune.

Ils affirment même qu’il s’est approché de Ganymède plus que quiconque depuis l’orbiteur Galileo en 2000. « La NASA a combiné la collection d’images de Juno dans une animation en temps réel qui emmène les Terriens à 1038 kilomètres de Ganymède à 66 kilomètres par heure », indique le site web.

L’animation de Jupiter et Ganymède

Parmi les éléments visuels enregistrés dans l’animation, il y a plusieurs points à noter. Tout d’abord, il y a des taches claires, touchées par la lumière du soleil. En outre, la vidéo montre le passage de la glace à la vapeur d’eau. Le cratère Tros, l’un des trous les plus grands et les plus brillants de Ganymède, est également enregistré dans le matériel audiovisuel.

L’animation est d’abord un tour de la lune. Puis, à un moment donné, il commence à s’éloigner et le corps rocheux commence à diminuer de taille à mesure que la matière noire dans l’espace augmente, jusqu’à ce que Jupiter apparaisse sur la scène.

La planète est initialement capturée sur sa face cachée. Puis il tourne et zoome pour voir de plus près les tourbillons et le collier de perles reconnaissable entre tous.

La vidéo animée montre à quel point l’exploration de l’espace lointain peut être magnifique. C’est un moyen pour les gens d’imaginer l’exploration de notre système solaire de première main en voyant ce que ce serait d’orbiter autour de Jupiter et de survoler l’une de ses lunes glacées. Aujourd’hui, alors que nous nous approchons de la perspective excitante de voir des humains pouvoir visiter l’espace en orbite autour de la Terre, cela nourrit notre imagination pour les décennies à venir, lorsque des humains visiteront des mondes étrangers dans notre système solaire. Scott Bolton, chercheur principal de Juno / NASA.

Sans plus attendre, voici l’impressionnante animation que l’agence spatiale américaine partage sur sa chaîne YouTube.