Ganymède : la NASA capture les premières images de la plus grande lune de Jupiter

L’agence spatiale américaine (NASA) a publié mardi les deux premières images du survol par la sonde Juno de Ganymède, la lune géante de Jupiter, avec des détails sur les cratères et les terrains clairs et sombres.

Il s’agit de l’approche la plus proche de Ganymède jamais réalisée par Juno, une sonde non habitée et le vaisseau spatial à énergie solaire le plus éloigné à voyager dans l’espace.

Les photos “montrent la surface avec des détails remarquables, notamment des cratères, des terrains sombres et clairs clairement distincts, et de longues caractéristiques structurelles probablement liées à des failles tectoniques”, a indiqué le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA.

“C’est le plus proche qu’un vaisseau spatial se soit approché de cette lune géante depuis une génération”, a déclaré le chercheur principal de Juno, Scott Bolton, de l’institut indépendant Southwest Research Institute à San Antonio, au Texas.

Heidi Becker, responsable de la surveillance des rayonnements de Juno au JPL, a déclaré que les conditions dans lesquelles ils ont recueilli l’image de la face cachée de Ganymède étaient idéales pour une caméra à faible luminosité comme celle de l’unité de référence stellaire.

Juno tentera de prendre des images en couleur et enverra d’autres images de son survol de Ganymède dans les prochains jours. Sa rencontre avec la lune jovienne devrait fournir des informations sur sa composition, son ionosphère, sa magnétosphère et sa calotte glaciaire.

Après un voyage de cinq ans, la sonde Juno a atteint l’orbite de Jupiter en juillet 2016. Ce vaisseau spatial non habité, de la taille d’un terrain de basket, est le premier à être conçu pour opérer au cœur des ceintures de radiation de Jupiter et le premier à atteindre les 2 575 kilomètres de ses nuages supérieurs.