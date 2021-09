Cette nouvelle fonctionnalité de macOS Monterey est désormais disponible dans Big Sur

Hier, toutes les nouvelles versions des logiciels Apple ont été publiées, à l’exception de macOS Monterey. Cependant, nous devons dire que l’une des plus importantes nouveautés de cette version a déjà été présentée en avant-première.

Nous faisons référence à Safari 15, la nouvelle version du navigateur présentée pour cette version de macOS et qui peut déjà être téléchargée sur les ordinateurs fonctionnant sous macOS Big Sur.

Quelles sont les nouveautés de cette version de Safari ?

Si nous examinons la liste des nouvelles fonctionnalités de macOS 12 Monterey, nous pouvons constater qu’il est livré avec très peu de changements. Ce n’est pas critiquable si l’on considère que Big Sur a déjà apporté un changement plus que notable aux ordinateurs d’Apple.

L’une de ces nouveautés se trouve dans Safari, qui a été visuellement remanié, offrant deux nouvelles façons d’afficher les onglets.

D’une part, nous avons une nouvelle vue où les onglets peuvent être regroupés en haut sans prendre beaucoup de place lorsqu’ils ne sont pas ouverts, et nous pouvons même les différencier par la favicon de chaque page. Mais nous pouvons aussi avoir le format classique des onglets placés plus bas et conservant toujours la même taille, quelque chose qui n’a pas vraiment été lancé au début, mais qu’Apple a dû introduire dans les bêtas en raison des nombreuses plaintes concernant le nouveau design.

Toujours dans le domaine de l’esthétique, la barre supérieure peut désormais être de la même couleur que la page que vous visitez, ce qui donne un plus grand sentiment d’immersion. Toutefois, cette fonction, comme la précédente, est également facultative et la vue classique peut être sélectionnée si vous le souhaitez.

Des groupes d’onglets ont également été ajoutés, permettant de regrouper plusieurs pages afin de les ouvrir rapidement d’un simple clic. À cela s’ajoutent d’autres améliorations en termes de vitesse de navigation et de confidentialité.

Si vous avez un Mac mis à jour avec la dernière version de Big Sur, 11.6, vous pouvez télécharger cette nouvelle version de Safari à partir de Préférences Système > Mise à jour logicielle, la même section que si vous téléchargiez une nouvelle version du système d’exploitation.

Le téléchargement est très rapide et ne nécessite pas de redémarrer votre Mac. Lorsque vous le téléchargez, vous devrez fermer Safari et lorsque vous le rouvrirez, vous découvrirez toutes les nouvelles fonctionnalités.

Quand Monterey arrive-t-il en totalité ?

Eh bien, comme c’est devenu la norme ces dernières années, macOS suit sa propre voie, contrairement à iOS et co. La version finale devrait arriver en octobre, bien que novembre ne soit pas exclu (Big Sur a été lancé ce mois-ci).

Nous avons reçu la dernière bêta de cette version à la fin du mois d’août, donc en théorie nous pourrions être sur le point d’en voir une nouvelle qui continue à se rapprocher de la version officielle qui sera diffusée au public.

La sortie anticipée de Safari 15 est une indication de ce retard, comme ce fut le cas l’année dernière. Selon une théorie, Apple pourrait retarder le lancement pour cacher des références aux nouveaux Mac qu’elle dévoilera le mois prochain, ce qui fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois et qui semble en effet devoir devenir une réalité prochainement.