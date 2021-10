macOS Monterey est désormais disponible pour tous les utilisateurs. Nous vous expliquons comment installer le nouveau système d’exploitation Mac d’Apple et quelques-unes de ses meilleures nouvelles fonctionnalités.

Le 25 octobre, Apple a officiellement lancé Monterey, la dernière version de son système d’exploitation macOS, qui est désormais disponible au téléchargement pour tous les utilisateurs qui souhaitent l’installer sur leur Mac.

Cependant, comme pour les appareils mobiles, tous les ordinateurs de la société fondée par Steve Jobs ne seront pas en mesure d’exécuter le nouveau système d’exploitation, il est donc logique que la société n’autorise même pas ces appareils à le télécharger.

Pourquoi autoriser le téléchargement et l’installation d’un logiciel qui ne fonctionnera pas de manière optimale sur un ordinateur ?

Pour cette raison, Apple a été clair avec tous ses utilisateurs en donnant une liste complète des ordinateurs Mac qui accepteront cette nouvelle mise à jour sans aucun problème :

iMac (fin 2015 et plus tard)

iMac Pro (2017 et ultérieur)

Mac Pro (fin 2013 et ultérieur)

Mac Mini (fin 2014 et ultérieur)

MacBook Pro (début 2015 et ultérieur)

MacBook Air (début 2015 et ultérieur)

MacBook (début 2016 et ultérieur)

Ainsi, quatre modèles qui supportaient la version Big Sur sortie en 2020 sont reconnus comme « obsolètes » par Apple pour cette année et ne recevront plus la mise à jour Monterey :

MacBook Air 2013

MacBook Pro de la fin 2013

iMac 2014

MacBook 2015

Comment installer macOS Monterey

Si vous possédez un modèle de Mac compatible avec cette mise à jour, suivez les étapes ci-dessous pour mettre la main sur cette nouvelle version du système d’exploitation d’Apple :

Allez dans les préférences du système. Maintenant, cliquez sur Software Update et si Monterey est disponible, sélectionnez Update, et voilà !

Remarque : vous pouvez également rechercher « Mise à jour du logiciel » à l’aide de Spotlight.

N’oubliez pas que si vous ne trouvez pas macOS Monterey comme mise à jour disponible, ne désespérez pas, le nouveau système d’exploitation est très probablement en cours de déploiement. Dans quelques jours ou semaines, le logiciel pourra être téléchargé sur votre ordinateur.

Quoi de neuf à Monterey

Selon une déclaration officielle d’Apple, « macOS Monterey offre de nouvelles fonctionnalités innovantes qui aident les utilisateurs à se connecter de manière inédite, à faire plus de choses et à travailler de manière transparente sur leurs appareils Apple ».

L’une de ces nouvelles fonctionnalités renforce l’application d’appels vidéo d’Apple, FaceTime, qui bénéficiera désormais d’améliorations audio et vidéo « qui rendront les appels plus naturels et plus réalistes ».

AirPlay to Mac, quant à lui, bénéficiera de mises à jour qui amélioreront la connexion entre l’ordinateur et les différents appareils Apple avec lesquels il peut se synchroniser.

« Live Text et Visual Lookup apportent de nouvelles fonctions d’intelligence pour afficher des informations utiles, Safari inclut une organisation puissante des onglets avec les groupes d’onglets, et la facilité de l’automatisation arrive sur le Mac avec les raccourcis », ajoute-t-il.

Alors que l’on s’attendait à ce que Share Play et Universal Control arrivent également avec la sortie officielle de Monterey, la société a annoncé que ces fonctionnalités ne seront pas déployées immédiatement sur les Macs pouvant être mis à niveau ; elles seront toutefois disponibles d’ici la fin novembre.

« SharePlay permettra aux utilisateurs de Mac de partager des expériences ensemble via FaceTime », qu’il s’agisse de musique, de films ou de séries, tandis que « Universal Control permettra aux utilisateurs de travailler plus facilement sur leur Mac et leur iPad », ce qui signifie que les utilisateurs pourront désormais contrôler plusieurs appareils Apple avec les mêmes accessoires (clavier et souris) en même temps.