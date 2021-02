Le MIUI 12.5 sera publié dans le monde entier le 8 février

Bonne nouvelle pour les fans de Xiaomi, car la nouvelle version du système d’exploitation sera bientôt disponible, en espérant que les erreurs des versions précédentes ont été laissées dans le passé avec MIUI 12.5.

C’est la même société qui a annoncé sur Facebook l’arrivée de la nouvelle version, le jour même du lancement du MI 11 à l’échelle mondiale, ce qui est assez logique. Rappelez-vous que Xiaomi a dû faire face à de nombreux problèmes avec MIUI 12, devant arrêter les mises à jour ou corriger des bugs à la volée.

Lors de la présentation du Xiaomi Mi 11 en Chine, le fabricant oriental a consacré un bon espace pour commenter ce qui serait sa prochaine étape dans le développement de logiciels, et là il était temps de parler de la prochaine version de sa couche propriétaire, MIUI. La MIUI 12.5 a ensuite été présentée dans la société comme une version intermédiaire entre la MIUI 12 existante et une future MIUI 13.

Depuis lors, MIUI 12.5 est en phase de test bêta dans le pays d’origine de la marque, mais nous avons enfin une date de sortie internationale. MIUI 12.5 sortira dans le monde entier le 8 février, et peut-être alors aurons-nous aussi le Mi 11 international que l’on attend toujours. Peut-être avec un modèle Pro, qui sait.

Cette fois, il ne s’agit pas d’une fuite provenant de sources proches de la marque, mais c’est Xiaomi elle-même qui a été chargée de communiquer le jour du lancement de MIUI 12.5. C’est par le biais d’une annonce postée sur leurs réseaux sociaux qui nous invite, entre autres, à aller sur Facebook où apparemment la diffusion de la présentation aura lieu.

MIUI 12.5 arrivera, si les fuites sont vraies, avec un nouveau système de vibration haptique qui répondra à nos gestes sur l’écran. Des tâches aussi simples que « pincer et zoomer » seront désormais prises en charge par le moteur de vibration du téléphone, qui obéira également à différents schémas afin de le personnaliser un peu plus.

Parallèlement, des améliorations graphiques, des améliorations en matière de confidentialité, de nouveaux sons pour les notifications et les alarmes et, bien sûr, le fameux MIUI X pour connecter Windows et notre téléphone Xiaomi afin qu’ils puissent échanger des informations et des fonctionnalités sans fil. Tout cela sera publié le 8 février. Enregistrez la date dans votre agenda.

Nous ne savons toujours pas quels appareils recevront la mise à jour en premier, à part le Mi 11, mais il est probable que ce sera d’abord la série des Mi 10 qui recevra la mise à jour en même temps que la série des Mi 9T, pour ensuite faire place au Redmi.