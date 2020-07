Netflix révèle les tops 10 des films les plus regardés à ce jour

Netflix, la plateforme de streaming a indiqué que « Extraction » et « Bird Box » sont les films les plus populaires dans l’histoire du service.

Chris Hemsworth en « Extraction » (2020).

Action, suspense, drame et comédies romantiques, ce sont les genres les plus populaires sur Netflix. La plateforme de streaming a été partagée pour la première fois le mercredi 15 juillet avec Bloomberg, qui sont les films originaux les plus regardés dans l’histoire du service.

La liste est menée par Extraction (2020), le film d’action avec Chris Hemsworth, qui selon Netflix, 99 millions de personnes ont regardé au moins deux minutes du film. La deuxième place est occupée par Bird Box (2018), avec Sandra Bullock, qui compte 89 millions de téléspectateurs. La troisième place est revenue à Spenser Confidential (2020), avec Mark Wahlberg.

Il est intéressant de noter que le Top 10 des films originaux comprenait un film espagnol, The Platform (The Hole, 2019), réalisé par Galder Gaztelu-Urrutia et appartenant au genre de l’horreur dystopique. Le film a remporté le prix du public au Festival international du film fantastique de Sitges en 2019 et a remporté le prix Goya du meilleur effet visuel en 2020.

La liste Netflix reflète l’audience de chaque film original au cours de ses quatre premières semaines de diffusion sur la plateforme. La plateforme prend en considération toute personne ayant regardé au moins deux minutes d’un film en tant que spectateur.

Extraction (2020), 99 millions Boîte à oiseaux (2018), 89 millions Spenser Confidential (2020), 85 millions 6 Métro (2019), 83 millions Meurtre-Mystère (2019), 73 millions L’Irlandais (2019), 64 millions Triple frontière (2019), 63 millions The Wrong Missy (2020), 59 millions La plate-forme (2019), 56 millions The Perfect Date (2019), 48 millions

Six des dix films correspondent au genre action/ suspense ; trois sont des comédies avec des touches romantiques et un est un drame, The Irishman, nominé pour dix Oscars en 2020. Il est également frappant de constater que le plus ancien film original est Bird Box, sorti en 2018 ; à l’exception de ce titre, le reste est sorti entre 2019 et 2020.

En haut de cette liste figurent des films qui mettent en scène des stars du cinéma comme Chris Hemsworth, Sandra Bullock, Mark Wahlwerg, Ryan Reynolds, Adam Sandler, Jennifer Aniston, Ben Affleck, Robert De Niro, Al Pacino et Oscar Isaac, entre autres.