3 sites web légaux pour regarder des films et des séries gratuits

Presque tout le monde aime regarder des séries et des films mais, si ce n’est pas par la télévision, le problème avec certaines plateformes de streaming est qu’elles ont un coût.

Heureusement, il existe des sites web légaux qui proposent une grande variété de productions et ils sont gratuits !

Bien sûr, vous ne trouverez pas les dernières superproductions, mais elles sont une très bonne option pour quand vous ne trouvez rien à regarder à la télévision, mais vous n’avez pas non plus le budget pour engager un service. Vous voulez les connaître ? Nous vous les présentons ici.

YouTube

C’est peut-être la plus connue des plateformes que nous vous montrerons. Le site a été créé en 2005 par Jawed Karim, Chad Hurley et Steve Chen.

Bien que YouTube soit surtout connu parce qu’on peut y regarder et partager des vidéos sur une grande variété de sujets, on y trouve aussi des films complets.

Si lors de votre première tentative de recherche, vous ne trouvez pas un film, ne soyez pas déçu, préparez d’autres options, certaines d’entre elles sont sûrement disponibles sur cette plateforme. Lorsque vous les regardez, il est probable que l’une ou l’autre publicité apparaisse.

Pluto Tv

Pluto Tv, ce service de streaming gratuit propose une grande variété de films et de séries, ainsi que quelques productions sportives.

Vous pouvez choisir de regarder leur programmation télévisuelle, où vous trouverez des séries, des divertissements, des quiz et même des feuilletons. Vous avez également la possibilité de regarder leur offre « On Demand » et de sélectionner le film ou la série que vous souhaitez regarder.

Il y a une grande variété de genres, du rétro, où l’on trouve quelques saisons de séries classiques des années 60 comme à la comédie, au drame, à l’horreur et aux productions pour adolescents et enfants.

Archive.org

Archive.org, ce site est comme une grande bibliothèque, où vous pouvez trouver des images, des livres, des vidéos et des films, mais uniquement des classiques et des antiquités.

Vous pouvez trouver des chapitres complets de dessins animés aussi anciens que Betty Boop et Popeye the Sailor, ainsi que des films de Charles Chaplin. Il y a aussi des titres de science-fiction et d’horreur, comme Lady Frankenstein et Le Fantôme de l’Opéra.

Il y a tellement de choses à voir et à lire qu’il faut un certain temps pour naviguer parmi toutes les options jusqu’à ce que vous trouviez celle qui vous convient le mieux.

Le grand avantage de ces archives est que vous y trouverez des choses qui n’existent nulle part ailleurs et qui constituent un véritable trésor.