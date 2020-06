Apple : paiement mensuel pour les iPad et les Mac avec la carte Apple

Apple proposerait des plans de paiement mensuels pour les iPad et les Mac avec la carte Apple. Ces plans seront mis en œuvre dans les prochaines semaines.

Apple permettra à ses clients d’acheter des produits tels que des iPads, des Macs et des AirPods, par le biais de paiements mensuels sur la carte Apple, rapporte Bloomberg. Les paiements seront gérés par la section « Apple Card » de l’application iPhone Wallet et ajoutés aux factures mensuelles des clients, selon Bloomberg.

Pour les iPads, les Macs, le Apple Pencil, les claviers d’iPad et le moniteur Mac XDR Display, un plan de paiement de 12 mois sans intérêt sera disponible, et pour les AirPods, HomePod et Apple TV, les plans seront de six mois sans intérêt.

L’année dernière, Apple a mis en place un plan de paiement de 24 mois sans intérêt pour les iPhone achetés avec une carte Apple, et offre 3 % de remise en espèces.

Apple a lancé la carte Apple en août dernier en partenariat avec Goldman Sachs. Les utilisateurs reçoivent une carte numérique connectée à l’application Apple Wallet et une carte physique en titane.

Apple n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires samedi.