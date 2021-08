Voici les avancées des nouveaux processeurs graphiques pour les jeux vidéo

La nouvelle gamme, annoncée par Intel, présentera des fonctionnalités telles que le ray tracing en temps réel et l’intelligence artificielle.

La nouvelle gamme de processeurs graphiques d’Intel s’appellera Arc et sera principalement destinée au marché des joueurs (Photo : Intel).

Intel a officiellement annoncé qu’il travaillait sur une nouvelle famille de GPU conçus spécifiquement pour les jeux et la création de contenu, rapporte The Verge.

La nouvelle gamme de processeurs graphiques sera appelée Intel Arc, un jeu de mots faisant référence à un « nouvel arc de l’histoire » et mettant particulièrement l’accent sur la nouvelle architecture du mécanisme. Sous ce nom, la société a l’intention de lancer une toute nouvelle vague de logiciels et de matériels axés sur la nouvelle architecture.

Cette technologie, précédemment connue sous le nom de « DG2 », est basée sur la variante HPG de la dernière génération de GPU développée par la société technologique. Ces nouvelles puces Arc, qui sont également basées spécifiquement sur l’architecture Xe HPG, porteront le nom de code « Alchemist ».

Alors que les détails techniques de ces nouvelles puces ne sont pas exactement connus, le compte Twitter officiel d’Intel Graphics a partagé un aperçu du fonctionnement des prototypes avec des jeux tels que PUBG, Metro Exodus, Forza Horizon 4 et plus encore.

En ce qui concerne les fonctionnalités qui seront disponibles grâce à ces nouvelles puces, celles qui seront présentes sont les fonctionnalités Windows DirectX 12 Ultimate puisqu’elles seront capables de faire du mesh shading, du variable rate shading, du video scaling, du ray tracing en temps réel et du supersampling basé sur l’IA pour l’anti-aliasing (lissage optimal des bords). Nombre de ces fonctions sont nécessaires pour jouer à de nombreux titres actuels à une résolution optimale et avec les réglages de puissance les plus élevés possibles.

Outre les GPU de la gamme « Alchemist », d’autres générations de puces Arc sont également prévues sous les noms de code « Battlemage », « Celestial » et « Druid ». Comme on peut le constater, les noms choisis font référence à certaines classes ou métiers que l’on trouve dans les jeux de rôle à thème médiéval-fantastique comme le très célèbre Donjons & Dragons.

L’annonce de cette nouvelle ligne de processeurs graphiques est une surprise intéressante, car Intel entrerait sur un marché où d’autres marques plus reconnues pour leurs processeurs et cartes graphiques, comme AMD et Nvidia, sont déjà présentes depuis des décennies et avec plusieurs adeptes qui décident de leur choix d’ordinateurs en fonction de leur architecture préférée.

Il y a quelques mois à peine, Nvidia a annoncé le lancement de sa gamme de cartes graphiques RTX 30 avec des cœurs renouvelés et une transmission multiprocesseur, avec laquelle elle a favorisé l’inclusion du ray tracing et l’utilisation de l’intelligence artificielle pour lisser et rendre fluide l’image des jeux vidéo.

Pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre qu’Intel entre enfin sur ce marché pour voir si suffisamment d’utilisateurs seront intéressés pour donner une chance à cette gamme de puces. L’entreprise devrait révéler encore plus d’informations sur les GPU Arc dans la dernière partie de l’année 2021.