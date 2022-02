Qu’est-ce que la protection contre la perte de données dans la sécurité d’un réseau ?

De nos jours, tout est connecté à Internet ou à un réseau spécifique, qui se trouve certainement lui-aussi sur Internet. C’est parfois difficile à comprendre, mais il nous est impossible de travailler, de se divertir ou juste de vivre ‘normalement’ sans une connexion à Internet ou aux services connectés.

Qu’est-ce que la protection contre la perte de données dans la sécurité des réseaux ?

Les réseaux, il y en a partout. Réseau bancaire, réseau téléphonique, pour n’en citer que les plus connus, et c’est sans invoquer les réseaux sociaux qui ne sont rien d’autres que des plateformes reliant des personnes entre elles sur Internet, que ce soit pour le travail ou les loisirs.

Aujourd’hui, nous n’allons pas parler des réseaux sociaux et de ce qu’ils sont, ce n’est pas le sujet traité. Aujourd’hui, nous parlons de la perte de données sur les réseaux et comment l’éviter.

Qu’est-ce qu’une perte de données ?

Une perte de données c’est quand un système informatique perd de façon permanente ou momentanée des données qui étaient supposées être enregistrées. Cela peut arriver involontairement par une mauvaise manipulation de l’utilisateur, à une panne (logicielle ou matérielle), en passant par les catastrophes naturelles et les pertes voulues.

Pour faire simple : personne n’est à l’abri d’une perte de données, que ce soit pour une personne lambda, une entreprise ou un gouvernement.

En réalité, personne ne peut prévoir une perte de données vu que c’est un évènement totalement aléatoire qui peut vous toucher dans 5 ans ou vous épargner. Cependant, il existe des moyens et des méthodes qui permettent de limiter l’impact d’une perte de données, surtout celle qui pourrait menacer la sécurité d’un réseau.

Antivirus

La première chose à faire pour parer toute éventuelle perte de données, c’est de vous protéger contre les menaces extérieures. Comme je l’ai dit plus haut, les causes des pertes de données peuvent être voulues, et c’est typiquement l’œuvre d’un virus, d’un ransomware, d’un malware, etc.

Ces logiciels malveillants peuvent s’introduire dans votre système, réseau ou ordinateur et causer tout un tas de problèmes en supprimant des données importantes, en altérant le fonctionnement d’autres logiciels et outils, etc.

Se protéger contre ces menaces est une affaire délicate, étant donné que ces virus sont de plus en plus sournois et malins. Le mieux, c’est de prendre une bonne protection, et vous n’avez pas besoin de payer pour un antivirus sur Windows avec les solutions disponibles actuellement sur Internet. L’antivirus s’occupera de cimenter les accès à votre réseau et à ses ordinateurs, protégera les fichiers, effectuera un scan automatique de chaque fichier qui traverse le réseau, etc.

Sauvegarde

La sauvegarde de données consiste à faire des copies de toutes vos données, à des intervalles réguliers, sur des supports différents. Sur un ordinateur personnel, vous pouvez opter pour un support externe de type clé USB, disque dur externe, etc. pour sauvegarder vos données régulièrement.

Sur un réseau, l’administrateur peut créer des automatisations qui s’occuperont de sauvegarder toutes les données du réseau/système sur un autre site ou sur un support spécialement aménagé à cet effet (baie de sauvegarde). Que ce soit pour une entreprise ou non, il est important d’avoir une sauvegarde active des données, surtout si celles-ci sont sensibles, car personne n’est à l’abri d’un accident ou d’une panne.

Mise à jour

Mettre à jour son système (système d’exploitation et logiciels) permet de gagner en stabilité, mais aussi en sécurité. Vous voyez, des failles de sécurité sont découvertes assez régulièrement par les éditeurs de logiciels, et ces derniers se hâtent de les corriger afin d’offrir une solution sûre pour leurs clients.

C’est pour cette raison que vous devez mettre à jour vos logiciels afin d’éviter que des personnes malintentionnées utilisent ces failles contre vous pour voler ou supprimer vos données, altérer vos logiciels, etc.

Attention aux liens et emails

Faites très attention lorsque vous naviguez sur le web, et ne cliquez surtout pas sur les publicités et les liens des sites web qui vous semblent suspects. Cela vaut également pour les liens et autres pièces jointes que vous recevez par emails, surtout provenant des personnes que vous ne connaissez pas.

Les ransomwares sont très présents sur Internet et leur but principal est de chiffrer toutes vos données en échange d’une rançon en crypto-monnaie. Cette méthode de piratage a le vent en poupe depuis de nombreuses années, et il est très facile de tomber dans le piège de ces pirates.

Sécuriser l’accès aux appareils

Que vous utilisiez un ordinateur ou une tablette pour travailler, veillez à toujours avoir un mot de passe ou une identification biométrique active pour déverrouiller vos appareils, surtout si vous êtes dans un environnement où il y a des gens autour de vous.

Sécuriser l’accès à votre ordinateur évitera aux autres de venir fouiner dans vos dossiers et fichiers, ou même de les supprimer. Dans le milieu professionnel, tous vos collègues ne vous veulent pas du bien, et une partie d’entre eux feront tout leur possible pour vous saboter, quitte à supprimer, voler ou altérer vos fichiers.

Scan des ordinateurs et périphériques

Effectuez un scan complet de votre ordinateur au moins une fois par mois à l’aide d’un antivirus afin de détecter d’éventuels virus. Cela va de même pour les périphériques comme les clés USB, mais ceux-ci doivent être scannés à chaque utilisation.

Il est très facile de créer un keylogger et de l’utiliser pour récupérer tout ce que vous tapez sur le clavier, comme vos identifiants, mots de passe, etc. Tant que vous êtes le seul à utiliser votre ordinateur, vous risquez moins de perdre vos données de quelconque façon.

Surveiller l’activité de l’ordinateur

Parfois, il peut arriver qu’un programme soit en train de vous espionner ou de supprimer vos données sans que vous vous en rendiez compte. Pour le découvrir, le plus souvent, il suffit de prêter attention à ce que fait l’ordinateur à l’aide du gestionnaire de tâche.

Si, par exemple, vous voyez qu’une tâche est très active sur le disque dur et que vous n’avez aucune idée de ce que c’est, faites une recherche rapide sur Google et arrêtez-la. Souvent, ce sont les petits programmes qui passent entre les mailles des antivirus qui peuvent causer le plus de dégâts.

Perdre des données est presque impossible à éviter, tout comme tomber malade. Vous ne savez pas quand cela se produira, mais il vaut mieux être préparé, avec les astuces que vous venez de lire, que d’en subir les conséquences, surtout si les données sont précieuses.