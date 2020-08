La technologie de reconnaissance faciale est à la fois innovante et inquiétante. Nous vous expliquons comment cela fonctionne et ce que vous devez savoir à ce sujet.

Votre visage peut devenir un code.

Qu’on le veuille ou non, la reconnaissance faciale (parfois appelée « reconnaissance des visages ») est appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans votre vie. Votre visage pourrait être scanné dans les aéroports ou lors de concerts, à votre insu ou non.

Vous pourriez commencer à recevoir des annonces personnalisées grâce aux caméras des centres commerciaux. La reconnaissance faciale a beaucoup de potentiel.

Cette technologie pourrait aider les appareils domestiques intelligents à devenir encore plus intelligents, à vous envoyer des notifications en fonction des personnes qu’ils surveillent et à vous donner un accès plus pratique à vos amis et à votre famille.

Reconnaissance faciale : Apple, Amazon, Google et la course à la capture de votre visage

La reconnaissance faciale est un domaine technologique florissant qui est à la fois passionnant et stimulant.

Si vous avez déjà déverrouillé votre iPhone en le regardant, ou demandé à Facebook ou Google de consulter un album non répertorié et de voir les photos de vos enfants, alors vous avez vu la reconnaissance faciale en action.

Mais même dans les meilleures circonstances, la reconnaissance faciale soulève des questions sur la protection de la vie privée.

Les experts ont toute une série de préoccupations, allant des abus des forces de l’ordre aux systèmes présentant des préjugés raciaux cachés, en passant par les pirates informatiques qui accèdent à vos informations sécurisées.

Mais qu’est-ce que la reconnaissance faciale, comment fonctionne-t-elle et où est-elle utilisée aujourd’hui, et quelles sont les implications de ce secteur technologique en pleine expansion ?

Qu’est-ce qu’un système de reconnaissance faciale ?

La reconnaissance faciale est une forme d’authentification biométrique qui utilise les mesures du corps pour vérifier votre identité.

La reconnaissance faciale est un sous-ensemble de données biométriques qui permet d’identifier les personnes en mesurant la forme et la structure uniques de leur visage.

Différents systèmes utilisent différentes techniques, mais fondamentalement, la reconnaissance faciale utilise les mêmes principes que les autres techniques d’authentification biométrique, comme les scanners d’empreintes digitales et la reconnaissance vocale.

Comment fonctionne la reconnaissance faciale ?

Tous les systèmes de reconnaissance faciale capturent une image en deux ou trois dimensions du visage d’une personne, puis comparent les informations clés de cette image avec une base de données d’images connues.

Dans le cas des forces de police, cette base de données peut être constituée à partir des photos d’identification de la police.

Dans le cas des caméras de maison intelligentes, les données sont susceptibles de provenir des images de personnes que vous avez identifiées comme étant de la famille ou des amis grâce à l’application de la caméra.

Woodrow « Woody » Bledsoe a été le premier à développer un logiciel de reconnaissance faciale, pour une société appelée Panoramic Research dans les années 1960, en utilisant des images en deux dimensions, et avec le financement de la recherche par une agence de renseignement anonyme.

Aujourd’hui encore, la plupart des systèmes de reconnaissance faciale reposent sur des images en 2D, soit parce que l’appareil photo n’a pas la capacité de capturer des informations de profondeur – comme la longueur de votre nez ou la profondeur de votre orbite – soit parce que la base de données de référence est constituée d’images en 2D, comme les photos de police ou de passeport.

La reconnaissance faciale en 2D utilise principalement des points de référence tels que le nez, la bouche et les yeux pour identifier un visage, et mesure à la fois la largeur et la forme des traits, ainsi que la distance entre eux sur le visage.

Ces mesures sont ensuite converties en un code numérique par un logiciel de reconnaissance faciale, qui est utilisé pour trouver des correspondances. Ce code est connu sous le nom de « faceprint ».

Ce système géométrique peut poser des problèmes en raison des variations d’angle et d’éclairage.

Par exemple, l’image d’un visage capturé de face montrera une distance différente entre le nez et les yeux qu’un visage tourné sur le côté. Ce problème peut être atténué en partie en déplaçant l’image 2D vers un modèle 3D et en annulant la rotation.

Ajouter une troisième dimension

Les logiciels de reconnaissance faciale en 3D ne sont pas aussi facilement trompés par les angles et la lumière, et ne se basent pas sur la taille moyenne d’une tête pour identifier une empreinte faciale.

Avec les caméras qui détectent la profondeur, l’empreinte du visage peut inclure les contours et la courbe du visage, ainsi que la profondeur des yeux et les distances par rapport à des points de repère tels que le bout du nez.

La plupart des caméras mesurent cette profondeur en projetant des spectres de lumière invisibles sur votre visage et en utilisant des capteurs qui captent la distance de divers points de cette lumière par rapport à la caméra.

Bien que ces capteurs 3D puissent capturer beaucoup plus de détails que les capteurs 2D, la base de la technologie reste la même : convertir les différentes formes, distances et profondeurs d’un visage en un code numérique et faire correspondre ce code à une base de données.

Si cette base de données est constituée d’images en 2D, le logiciel doit d’abord convertir l’empreinte 3D du visage en une empreinte 2D pour trouver une correspondance.

Le système Apple Face ID utilise 30 000 points infrarouges qui tracent les contours de votre visage. Ensuite, l’iPhone se souvient de la position relative de ces points la prochaine fois que vous essayez de déverrouiller votre téléphone.

Mais même ces systèmes plus avancés peuvent être défaits par quelque chose d’aussi simple que différentes expressions faciales, ou le port de lunettes ou d’écharpes qui couvrent certaines parties du visage.

Le système Apple Face ID peut avoir du mal à trouver la correspondance entre le visage fatigué et plissé que vous avez au réveil et votre visage une fois que vous êtes prêt, après une bonne dose de caféine et prêt à affronter la journée.

Un développement technologique plus récent, appelé analyse de la texture de la peau, pourrait aider les futures applications à surmonter tous ces défis.

Créée par Identix, une entreprise technologique qui se concentre sur le développement de moyens d’identification sécurisés, l’analyse de la texture de la peau est différente des autres car elle fonctionne à une échelle beaucoup plus réduite.

Au lieu de mesurer la distance entre votre nez et vos yeux, il mesure la distance entre vos pores. Il convertit ensuite ces nombres en un code mathématique. Ce code est connu sous le nom d' »empreinte cutanée ».

En théorie, cette méthode pourrait être si précise qu’elle vous permettrait de distinguer les jumeaux. Identix travaille actuellement à l’intégrer dans les systèmes de reconnaissance faciale, en même temps qu’une carte faciale 3D plus standardisée.

L’entreprise affirme que sa technologie peut augmenter la précision de la reconnaissance de 25 %.

Votre visage peut devenir un code.

Où la reconnaissance faciale est-elle utilisée ?

Alors que Bledsoe a jeté les bases de cette technologie, la reconnaissance moderne des visages a commencé officiellement dans les années 1980 et 1990, grâce aux mathématiciens du MIT.

Depuis lors, la reconnaissance faciale a été intégrée dans tous les types d’applications commerciales et institutionnelles, avec plus ou moins de succès.

Le gouvernement chinois utilise la reconnaissance faciale pour la surveillance à grande échelle sur les caméras de télévision en circuit fermé, à la fois pour capturer les criminels et pour surveiller le comportement de tous ses citoyens afin de convertir les données en scores.

Ainsi, des erreurs apparemment anodines, comme l’achat de trop de jeux vidéo ou la traversée en piéton, peuvent faire baisser votre score.

La Chine utilise ce score dans une sorte de système de « crédit social » qui détermine si une personne doit être autorisée à obtenir un prêt, à acheter une maison ou même à faire des choses beaucoup plus simples comme prendre l’avion ou accéder à Internet.

La police métropolitaine de Londres l’utilise également comme outil pour affiner sa recherche de criminels, bien que son système ne soit soi-disant pas très précis – des correspondances incorrectes ont été signalées dans 98 % des cas.

Aux États-Unis, les services de police de l’Oregon et de la Floride se sont associés à Amazon pour installer une technologie de reconnaissance faciale sur les caméras du gouvernement.

La reconnaissance faciale est testée dans les aéroports pour aider les gens à passer plus rapidement les contrôles de sécurité.

Les services secrets testent les systèmes de reconnaissance faciale à la Maison-Blanche. Taylor Swift l’a même utilisé pour aider à identifier des harceleurs à l’un de ses concerts.

La reconnaissance faciale a conduit à l’arrestation de l’homme responsable de la fusillade du Capital Gazette en 2018, en faisant correspondre une image du suspect à un ensemble d’images provenant de photographies de police et de permis de conduire.

Les prochains Jeux olympiques de 2020 à Tokyo seront les premiers à utiliser la reconnaissance faciale pour améliorer la sécurité.

En plus de servir d’outil de surveillance pour les criminels, la reconnaissance faciale peut également avoir des implications majeures pour les détaillants et les professionnels du marketing.

Au CES 2019, le géant des biens de consommation Procter & Gamble a présenté un concept store où les appareils photo pouvaient reconnaître votre visage et vous faire des recommandations d’achat personnalisées.

Reconnaissance des visages à domicile

En plus des installations à grande échelle, la reconnaissance faciale a diverses utilisations dans les produits de consommation.

Outre les iPhone, certains téléphones équipés du système d’exploitation Android de Google, comme Google Pixel 2 et le Samsung Galaxy S9, peuvent effectuer une reconnaissance faciale, mais la technologie d’Android n’est pas encore suffisamment sûre pour autoriser les paiements mobiles.

La prochaine version d’Android devrait être dotée d’un système de reconnaissance faciale plus sûr, plus proche de l’identification faciale d’Apple, bien que Samsung n’ait pas intégré de fonctions de reconnaissance faciale dans son tout dernier téléphone, le Galaxy S10, comme le prévoyaient de nombreux observateurs du secteur.

Facebook utilise la reconnaissance faciale depuis des années pour suggérer des tags pour les photos. D’autres applications photo, comme Google Photos, s’améliorent dans ce domaine.

Dans les maisons intelligentes, après avoir commencé comme une fonction de niche sur les caméras connectées comme le Netatmo Welcome, la reconnaissance faciale est maintenant intégrée dans plusieurs modèles populaires, dont la sonnerie Nest Hello.

Nous avons vu une foule de nouveaux appareils dotés de cette technologie exposés au CES 2019.

Les caméras connectées comparent les visages avec ceux qu’ils ont déjà vus et vous permettent de personnaliser les notifications en fonction de la personne qui se trouve devant la caméra.

Tous les modèles que nous avons testés prennent un peu de temps pour mémoriser les visages, car ils doivent être capables de reconnaître les membres de la famille sous différents angles et dans différentes tenues.

Mais une fois que les caméras apprennent, elles peuvent utiliser la reconnaissance faciale pour rendre votre système de sécurité connecté beaucoup plus intelligent en rendant leurs notifications plus pertinentes par rapport à ce que vous voulez vraiment savoir.

En plus des utilisations en matière de sécurité domestique, même des robots comme Lovot et le chien robot Aibo de Sony peuvent reconnaître les visages.

Aibo et d’autres robots similaires mémorisent les visages non pas pour garder une trace des entrées et sorties, mais pour tenir compte des préférences spécifiques des différentes personnes au fil du temps.

Quelles sont les implications de la reconnaissance faciale ?

Contrairement aux autres formes d’authentification biométrique, les caméras peuvent recueillir des informations sur votre visage, à votre insu ou sans votre consentement.

Si vous êtes une personne soucieuse du respect de votre vie privée, nous vous avons dit que vous pouviez mettre en danger vos données lorsque vous êtes dans un lieu public, sans le savoir.

Cette technologie étant si récente, aucune loi aux États-Unis ne limite ce que les entreprises peuvent faire avec les images de votre visage après leur capture. Récemment, un projet de loi bipartite a été présenté au Sénat pour remédier à cette absence de réglementation.

L’année dernière, l’Union américaine des libertés civiles (ACLU) a remis une pétition à Amazon lui demandant de cesser de partager sa technologie de reconnaissance faciale avec les forces de police et le gouvernement, qualifiant ce scénario de « manuel de surveillance autoritaire ».

Selon un rapport de Buzzfeed, le service américain des douanes et de la protection des frontières prévoit de mettre en œuvre la reconnaissance faciale pour vérifier l’identité des passagers des vols internationaux dans les aéroports du pays.

L’Electronic Privacy Information Center a partagé avec Buzzfeed des documents qui suggèrent que BCBP n’a pas recueilli les commentaires du public avant de commencer à mettre en place ces systèmes, que leur taux de précision est discutable et qu’il existe peu de réglementations sur la vie privée concernant ce que les compagnies aériennes peuvent faire avec ces informations faciales après leur collecte.

NBC News a rapporté que les bases de données d’images utilisées pour améliorer la reconnaissance faciale ont souvent été obtenues à partir de sites de réseaux sociaux sans le consentement de l’individu ou du photographe.

Des entreprises comme IBM ont pour objectif déclaré d’utiliser ces images pour tenter d’améliorer la précision de la reconnaissance faciale, en particulier chez les personnes de couleur.

En théorie, en traitant les données d’un large catalogue de visages, le système peut affiner ses algorithmes pour répondre à une plus grande variété de structures faciales.

L’Electronic Frontier Foundation note que les systèmes actuels de reconnaissance faciale ont tendance à produire un nombre disproportionné de faux positifs lors de l’identification de personnes issues de groupes minoritaires.

L’article de la NBC explique également en détail comment il peut être fastidieux, voire impossible, pour les particuliers de se désinscrire de ces bases de données.

La sonnette de la société Ring aurait cherché à identifier des individus suspects.

Facebook fait l’objet d’une action collective en justice en raison de sa technologie de reconnaissance faciale, appelée DeepFace, qui identifie les personnes sur les photos sans leur consentement.

La société de produits pour la maison intelligente Ring, une filiale d’Amazon, a également été critiquée l’année dernière pour avoir déposé des brevets basés sur la technologie du visage qui auraient pu violer les droits civils.

Les réseaux de Ring auraient surveillé les quartiers à la recherche de délinquants sexuels connus et de personnes figurant sur les listes des « personnes les plus recherchées », et auraient ensuite pu automatiquement avertir les autorités chargées de l’application des lois.

L’idée a été critiquée parce qu’elle visait des personnes injustement considérées comme une menace, et potentiellement même des militants politiques.

La science qui sous-tend la reconnaissance faciale est certainement passionnante, et la technologie pourrait conduire à des maisons intelligentes plus sûres et plus personnalisées, mais elle pourrait aussi facilement entraîner une perte de vie privée, des catégorisations injustes et des violations des droits de la personne.

Alors que l’impact de la reconnaissance faciale est toujours en cours de détermination et de débat, il est important de reconnaître qu’il ne s’agit plus d’un concept lointain réservé au domaine de la science-fiction.

Pour le meilleur ou pour le pire, la reconnaissance faciale est déjà là, et elle se répand rapidement.