Le Royaume-Uni va retirer les équipements Huawei de son réseau 5G

Le Royaume-Uni fixera à 2025 la date limite pour le retrait complet des équipements de la société chinoise Huawei de ses réseaux de télécommunications 5G, selon un rapport du journal The Telegraph publié vendredi.

Selon cette publication, le ministre de la Culture du Royaume-Uni, Oliver Dowden, l’annoncera mardi lorsqu’elle sera présentée au Parlement britannique. Plusieurs ministres du cabinet du Premier ministre Boris Johnson ont indiqué que cinq ans était le délai approprié.

En janvier, le Royaume-Uni avait limité à 35 % la participation de Huawei aux réseaux 5G dans les îles britanniques, et l’avait interdit dans les secteurs les plus sensibles en termes de sécurité du système.

Cependant, en début de semaine, Londres a déclaré que les récentes sanctions américaines contre la société technologique chinoise avaient créé des « risques très sérieux » pour la sécurité de ses équipements, car Huawei ne pourra plus accéder à certaines technologies américaines.

Les récentes mesures prises par le gouvernement britannique à l’encontre de Huawei ont encore tendu les relations entre Londres et Pékin, qui sont remises en cause par la récente loi de sécurité nationale que le gouvernement chinois a imposée à l’ancienne colonie britannique de Hong Kong.

Dans ce contexte, la position du Royaume-Uni se rapproche de plus en plus de celle des États-Unis, qui accusent depuis longtemps Huawei, une multinationale contrôlée majoritairement par l’État chinois, de tenir pour responsable le gouvernement de la République populaire et le Parti communiste chinois, et que pour cette raison l’utilisation de ses équipements pourrait constituer une menace pour la sécurité des réseaux de communication.

L’ambassadeur de Chine au Royaume-Uni, Liu Xiaoming, a averti la semaine dernière que l’expulsion de Huawei enverrait un « très mauvais signal » aux autres entreprises chinoises.

Jeudi, les sociétés de télécommunications britanniques Vodafone et BT ont déclaré qu’elles avaient besoin d’un minimum de cinq ans et idéalement de sept ans pour reprendre la fourniture des équipements qui remplaceront Huawei, sinon il pourrait y avoir des coupures dans les services de la 5G, un réseau beaucoup plus rapide que l’actuel, au Royaume-Uni.

Cependant, certains législateurs conservateurs poussent Johnson, qui fait partie de cette force, à avancer l’échéance à 2023.