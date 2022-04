Samsung explique comment ses téléviseurs vont devenir des passerelles NFT

Samsung s’est associé à Nifty Gateway pour fournir des NFT à ses téléviseurs. Cela permet une représentation plus authentique de l’idée de l’artiste, selon Samsung.

Ne faites pas attention à moi, je profite juste de ce NFT dans mon salon. Image : Samsung

Samsung a annoncé une coopération avec Nifty Gateway pour introduire les NFT dans ses téléviseurs, respectant ainsi une promesse faite au CES 2022. Selon un communiqué de presse, Nifty Gateway est désormais « connecté à la plateforme NFT de Samsung », ce qui permet aux utilisateurs de « parcourir, afficher et interagir avec les NFT » sur les « gammes de téléviseurs haut de gamme 2022 de Samsung, comme les téléviseurs QLED et Neo QLED. » De plus, Nifty Gateway aura une application disponible pour les téléviseurs The Frame et Micro LED de Samsung.

En substance, vous serez en mesure de voir les NFT sur votre téléviseur Samsung. Et peut-être même les acheter ou les vendre, selon Decrypt, mais il convient de mentionner que Nifty Gateway est beaucoup plus sélectif quant aux personnes autorisées à vendre des œuvres d’art sur son site qu’OpenSea, la place de marché NFT la plus connue. (De plus, je ne suis pas sûr que je voudrais acheter quelque chose de plus coûteux qu’une location de film par télécommande, mais ce n’est peut-être que moi).

Samsung a réaffirmé dans une annonce diffusée que lors de l’affichage d’un NFT, ses téléviseurs « optimiseront les paramètres pour une représentation précise de l’idée de l’artiste. » C’est une excellente nouvelle – je serais dévasté si mon téléviseur Samsung affichait de manière inexacte ce NFT (réalisé par l’un des artistes mis en avant dans le communiqué de presse de Nifty Gateway).

Il est amusant de constater que cette image joue exactement sur les points forts d’un écran QD-OLED, bien que Samsung n’ait pas précisé si ces téléviseurs bénéficieront de l’intégration de Nifty Gateway. Image : Pak sur Nifty Gateway

Le Smart Hub de Samsung inclura la connectivité Nifty Gateway, ce qui vous permettra d’utiliser les NFT comme œuvres d’art ambiantes. Vous regardez un film comme The Social Network et vous décidez d’arrêter de regarder parce que Mark Zuckerberg est impoli avec Tyler et Cameron Winklevoss. La plateforme Nifty Gateway des jumeaux Winklevoss afficherait alors les œuvres d’art de votre galerie triée sur le volet sur votre téléviseur en mode ambiant. L’intégration NFT de Samsung est-elle un économiseur d’écran fantaisie ? Pas du tout. C’est l’avenir.