Facebook a financé une campagne anti-TikTok

D’après un article fraîchement publié par le Washington Post mercredi, la société mère de Facebook, Meta, a payé l’une des entreprises de conseil républicaines les plus réputées pour mener une campagne à l’échelle du pays afin de semer le doute sur l’un des principaux concurrents de l’entreprise, TikTok.

Facebook a sponsorisé une campagne anti-TikTok par le biais d’une entreprise de conseil républicaine.

Selon les rapports, l’entreprise Targeted Victory a placé des articles d’opinion et des lettres à la rédaction dans les principaux journaux locaux et régionaux du pays. Selon des courriels acquis par le Post, un directeur de Targeted Victory a conseillé aux employés de l’entreprise de « faire passer le message que si Meta est le punching-ball actuel, TikTok est la véritable menace, en particulier en tant qu’application étrangère qui est le numéro 1 du partage de données chez les jeunes ».

« TikTok est le vrai danger »

La nouvelle de l’embauche de Facebook intervient quelques semaines après que l’entreprise a annoncé qu’elle perdait des utilisateurs pour la première fois en 18 ans d’existence. Selon le dernier rapport financier de Meta, les utilisateurs actifs de Facebook ont diminué d’environ 500 000 à la fin de l’année dernière.

De nombreux articles de Targeted Victory contenaient des liens vers des articles défavorables à TikTok et étaient souvent coécrits par des leaders communautaires et des politiciens de premier plan, y compris des démocrates. Selon le Post, aucun des articles ne déclarait son affiliation à l’entreprise soutenue par Facebook.

Ces dernières années, Facebook a fait l’objet de pressions de la part du Congrès pour avoir prétendument abusé de sa position dominante dans le secteur des médias sociaux. Lors d’une audition en 2020 avec des PDG de sociétés technologiques, dont Mark Zuckerberg de Facebook, les députés ont mis en évidence des documents de travail internes indiquant que Zuckerberg passerait en « mode destruction » si Instagram, la concurrence alors naissante du géant des médias sociaux, refusait d’être acquise par ce dernier.

« Lorsqu’une plateforme dominante menace ses futurs concurrents, ce n’est pas une pratique commerciale normale », avait alors déclaré la représentante Pramila Jayapal (D-WA).

Targeted Victory est un fournisseur majeur des campagnes républicaines. La société a gagné plus de 230 millions de dollars en 2020, et ses principaux clients comprennent le super PAC pro-Trump America First Action. Les républicains ont été parmi les plus farouches opposants à TikTok. Des sénateurs tels que Marco Rubio (R-FL) ont fait pression pour une enquête sur les restrictions de l’appli, et l’ancien président Donald Trump a signé un décret l’interdisant totalement.

La directive ne s’est jamais concrétisée, et le président Joe Biden l’a annulée l’année dernière.