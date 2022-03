Spotify prévoit d’inclure les NFT sur sa plateforme

Spotify est depuis longtemps une source de discorde pour le secteur de la musique. Quelle en est la raison ? Parce que le service de streaming ne les rémunère pas suffisamment pour leur travail. Selon Vice, Spotify paie environ 0,0042 dollar par copie. Cela signifie que les artistes auraient besoin d’environ 300 000 vues mensuelles pour gagner le salaire minimum.

Logo Spotify

Les artistes, qui se plaignent d’un manque de transparence sur leurs revenus, en ont assez de la fragilité de la plateforme, et beaucoup ont cherché des méthodes alternatives de rémunération pour leur travail. Les NFT, ou jetons non fongibles, sont les plus répandus.

En réaction à cette nouvelle tendance et pour empêcher les musiciens de fuir la plateforme, Spotify envisage d’intégrer la technologie blockchain et des jetons alternatifs non fongibles dans son service de streaming. Spotify a publié deux offres d’emploi qui reflètent l’intérêt de la plateforme pour les initiatives liées aux crypto-monnaies et à la Web3, selon la source susmentionnée.

L’entreprise musicale souhaite entrer dans le domaine des jetons non fongibles

Le nouvel intérêt de Spotify pour la technologie blockchain intervient après que de grandes entreprises technologiques telles que Meta ont annoncé en début de semaine dernière qu’Instagram allait intégrer une capacité de NFT. D’autres entreprises, comme Twitter et Reddit, développent également des services supplémentaires pour l’échange de NFT.

Les NFT, également connus sous le nom de jetons non fongibles, confirment la propriété d’actifs numériques grâce à l’utilisation de la technologie blockchain. Nonfungible rapporte que la majorité des 17,7 milliards de dollars US de NFT créés l’année dernière concernaient les arts visuels, les jeux et les objets de collection.

Le système sera étendu à l’industrie de la musique plus tard dans l’année. Il pourrait s’agir de la vente d’albums numériques ou de l’achat de chansons ou de billets de concert au moyen de NFT.

Snoop Dogg

Snoop Dogg et le DJ Steve Aoki sont devenus des collectionneurs de NFT bien connus, mais ils ne sont pas les seuls.

Le groupe de rock américain Kings of Leon et l’auteur-compositeur-interprète canadien Grimes ont récemment créé leurs NFT musicaux respectifs, tandis que les grandes maisons de disques Warner et Universal Music Group ont rejoint l’initiative NFT sous la forme d’une équipe virtuelle composée de membres d’Ape Yacht.

Ce ne sont toutefois pas les seules initiatives de NFT. 3LAU, un DJ et producteur, a créé Royal, une application qui permet aux musiciens de vendre les droits de leurs chansons à des collecteurs contre rémunération. Les collecteurs et les artistes perçoivent tous deux des redevances.

Application royale

Les revenus perçus par les artistes grâce à la vente de leur musique sous forme de NFT dépassent de loin ceux perçus par Spotify.

L’algorithme et le système de rémunération de Spotify sont en cause. Le problème est que les chanteurs sont rémunérés sur une base par flux. Parallèlement, l’algorithme favorise constamment les chansons les plus populaires, une stratégie qui profite davantage aux artistes indépendants.

En d’autres termes, plus une chanson est écoutée, plus elle apparaît en bonne place dans les moteurs de recommandation de la plateforme, ce qui la rend insoutenable pour un grand nombre d’artistes.

Certains artistes déclarent que trop c’est trop et migrent vers la technologie basée sur la blockchain, souvent appelée web3. Et les revenus qu’ils tirent de la vente de jetons non fongibles sont plus importants que ceux qu’ils tirent de Spotify.

Aimant Europe

« Un gars a payé l’équivalent d’un million d’écoutes Spotify », a déclaré à Bloomberg Iman Europe, un auteur-compositeur-interprète qui a gagné 22,2 Ether (valant aujourd’hui environ 60 000 dollars aux États-Unis) en vendant cinq titres et une vidéo musicale sous le pseudonyme NFT. « Lorsque j’ai atteint plus de 4 millions d’écoutes sur Spotify, je n’ai gagné que 300 dollars américains. Il s’agit déjà de 60 000 dollars », a-t-il déclaré.

Selon Water and Songs, NFT a vendu 83 millions d’exemplaires de musique d’artistes tels qu’Iman Europe. 70 % de l’argent total provient d’artistes indépendants. John Legend, lauréat d’un Grammy Award, et un groupe d’entrepreneurs et d’investisseurs en capital-risque ont annoncé au début du mois la création d’une plateforme qui permettrait aux musiciens de commercialiser leur travail via la technologie de communication en champ proche (NFT).

Cette approche payante est particulièrement avantageuse pour les musiciens indépendants, car elle les libère de l’algorithme de Spotify.

Les revenus que les artistes tirent de la vente de leurs chansons en tant que NFT sont supérieurs à ceux de Spotify.

Enfin, la propriété intellectuelle est une incertitude importante dans cette approche de rémunération. En ce sens, les acheteurs de NFT obtiennent la propriété des actifs numériques ainsi que, dans certaines situations, des droits exclusifs pour un seul individu.

Cependant, les musiciens ne sont pas tenus d’accorder aux plateformes la propriété de leur œuvre en premier lieu. Les métadonnées contiennent les enregistrements de propriété. Lorsqu’un artiste atteint le NFT, il a la possibilité de céder les droits sur une chanson ou un album ou d’en conserver la propriété.