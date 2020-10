Sécurité sur Internet : zoom sur les mots de passe

Les mots de passe sont trop souvent négligés par les utilisateurs. Pourtant, ils sont essentiels lorsqu’on cherche à améliorer sa sécurité sur Internet.

Il est bien loin le temps où il était possible de s’offrir le luxe de n’utiliser qu’un seul mot de passe pour toutes les applications et tous les sites web utilisés. Désormais, Internet sert aussi bien à partager les gifs les plus populaires sur les différents réseaux sociaux qu’à gérer ses factures de santé ou à stocker l’ensemble de ses informations administratives.

Entre les logiciels espions, les logiciels malveillants et les virus, les utilisateurs avaient déjà de quoi s’arracher les cheveux en ce qui concerne la sécurité sur mobile, et plus généralement sur Internet.

Il y a quelques années, la CNIL rapportait déjà une hausse significative des attaques concernant les mots de passe pendant toute l’année 2016, comme ce fut le cas avec le vol d’identifiants massifs sur Dropbox ou LinkedIn.

Mais, ce qui interpelle désormais les experts comme les novices de la confidentialité et de la sécurité sur Android, iOS et autres plateformes, c’est l’utilisation abusive et le vol des données personnelles. Il est ainsi de plus en plus courant d’entendre parler de personnes qui se sont fait subtiliser leurs informations personnelles, ou même leur identité, sur les réseaux sociaux.

Un phénomène qui peut se remarquer tout simplement au détour d’un événement enregistré sur Facebook. De nombreux utilisateurs semblent ainsi revendre des tickets, mais il n’en est rien. Les scammers ou arnaqueurs ne spamment plus nos boîtes mails. Ils créent de faux profils basés sur de vraies identités.

Les géants de web commencent d’ailleurs à riposter, et Facebook a par exemple créé une page dédiée au signalement des scammers sur son centre d’aide.

Et si ces arnaques en tout genre ne suffisaient pas, un très grand nombre de plateformes et de sites Internet dans lesquels les utilisateurs placent leur confiance sont également impliqués dans des affaires de fuites de données. Il suffit ainsi de penser au scandale Cambridge Analytica, cas d’école du genre.

Depuis ces nombreuses attaques, les utilisateurs ont d’ailleurs été très nombreux à se demander ce qu’est un VPN et à installer ces outils essentiels à la cybersécurité, ou encore à utiliser quelques astuces simples qui permettent de rester protégé sur Internet.

Dans ce contexte, utiliser des mots de passe sécurisés, les renouveler régulièrement et bien les gérer est donc devenu une mesure de sécurité élémentaire. Bien plus qu’une nécessité, cela devrait être un réflexe de tous les utilisateurs.

Et pour bien choisir son mot de passe, rien de mieux qu’une combinaison de chiffres et de lettres sans rapport avec sa vie personnelle. Une série de 12 caractères comprenant des chiffres, des lettres, des majuscules et des caractères spéciaux est ainsi recommandée.

Si l’exercice peut sembler facile à première vue, il devient vite complexe quand il s’agit de retenir les mots de passe de plusieurs dizaines d’applications et sites différents.

Alors pour se faciliter la vie tout en protégeant ses données et sa confidentialité, rien de mieux qu’un gestionnaire de mot de passe. Ces outils permettent de créer sa propre base de données de mots de passe.

On choisit sa master-key pour entrer dans la base de données, qui se charge du reste. On peut donc désormais accéder à des dizaines de sites tout en restant bien protégé sans trop cogiter. Et pour encore plus de sécurité, on favorise les solutions couplées VPN Premium et gestionnaire de mots de passe qui permettent de faire d’une pierre deux coups et de rester l’esprit libre sur Internet.