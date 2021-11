WhatsApp promet une nouvelle fonction permettant d’accélérer les fichiers audio

L’application de messagerie développe une fonctionnalité qui changera la façon dont les fichiers audio sont lus. Pour le moment, il n’est disponible que sur iOS.

WhatsApp a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’accélérer les fichiers audio, de la même manière que pour les mémos vocaux.

WhatsApp reste à ce jour l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde, avec plus de 2 milliards d’utilisateurs, l’application Meta dépasse d’autres grands réseaux sociaux comme Facebook et Instagram et des services similaires comme Telegram.

Le responsable de la messagerie livre constamment à la communauté une série de changements ou de mises à jour qui visent à faciliter l’expérience. Certains sont mieux accueillis que d’autres, mais tous donnent matière à discussion.

L’une des dernières fonctions configurées par WhatsApp cette année est la possibilité pour les utilisateurs de modifier la vitesse de lecture des notes vocales, une fonction qui aura une nouveauté intéressante.

Actuellement, la fonction d’accélération des mémos vocaux permet aux utilisateurs de cliquer sur l’icône « 1x », qui fait passer la vitesse de lecture des mémos vocaux à 1,5x ou 2x (le double de la vitesse de lecture normale), avec la possibilité de revenir à la vitesse initiale. Cependant, la fonctionnalité est actuellement limitée aux mémos vocaux, c’est-à-dire pas à tous les fichiers audio reçus dans l’application, et c’est précisément ce que l’application de messagerie cherche à changer.

WhatsApp promet une nouvelle fonctionnalité qui permettra de compresser les fichiers audio, comme il le fait déjà pour les messages vocaux.

WhatsApp vous permettra de modifier la vitesse d’un fichier audio

Aujourd’hui, lorsque nous transmettons une note vocale ou que nous joignons une chanson ou un autre format audio, il sera envoyé comme un fichier audio générique, c’est-à-dire que, comme il ne s’agit pas d’une note vocale en tant que telle, la fonction qui permet de modifier la vitesse de lecture n’est pas disponible pour ce fichier particulier.

Cependant, suite à ce dernier changement, les utilisateurs de l’application pourront modifier la vitesse de lecture de tout fichier audio au sein de WhatsApp.

Bien que le nombre de mémos vocaux soit plus élevé que celui des fichiers audio que nous recevons, il est très fréquent que nous transmettions des mémos vocaux, qui apparaissent dans le nouveau chat sous la forme d’un fichier audio générique. Désormais, les utilisateurs pressés ou non pourront modifier la vitesse de lecture de ce type de fichiers, une fonctionnalité qui sera bien accueillie par la communauté.

Actuellement, WhatsApp a commencé à introduire cette fonctionnalité uniquement dans les versions bêta d’iOS, cependant, on s’attend à ce que plus tard elle atteigne le système d’exploitation Android pour enfin être disponible dans la version de tous les appareils qui ont l’application mise à jour.