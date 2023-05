Fête vidéoludique : Zelda Tears of The Kingdom débarque !

Lorsque Nintendo est sous le feu des critiques, ses héros bien-aimés sont toujours là pour sauver la situation. Découvrez comment ils redonnent vie à l’univers du jeu dans notre article.

En 2023, Nintendo s’est retrouvé au milieu de critiques pour sa prétendue stagnation. Cependant, ils ont toujours eu une arme secrète – leurs personnages bien-aimés qui ont conquis le cœur de millions de personnes dans le monde entier. Cette année, Link, le protagoniste courageux, blond et maniant l’épée de la série Zelda, s’apprête à calmer la tempête de scepticisme avec l’arrivée d’un nouveau jeu.

La Légende de Zelda : Les Larmes du Royaume est attendue pour devenir un jeu à succès sur la plateforme Nintendo Switch. Acclamé par les critiques, le jeu promet de dissiper les inquiétudes concernant les projets futurs de Nintendo, en particulier l’annonce reportée d’une nouvelle console jusqu’en 2024. S’ajoute à l’anticipation de cette sortie, le buzz ludique généré par les fans sur TikTok autour du saxophone présenté dans la bande-annonce du jeu.

La Nintendo Switch, lancée en 2017, a été un succès monumental avec 125 millions d’unités vendues. Cependant, des rapports récents indiquent un ralentissement des ventes, soulevant la question : Nintendo peut-il répliquer le succès du précédent jeu Zelda, Breath of the Wild ?

Breath of the Wild, salué comme un chef-d’œuvre et désigné meilleur jeu de tous les temps par le magazine GQ, a établi une norme élevée pour la suite. Le présentateur de jeux vidéo et passionné de Zelda, M. Midas, affirme que Nintendo est confronté à un défi crucial pour réussir Les Larmes du Royaume. Selon lui, bien que Nintendo excelle dans l’innovation, il éprouve souvent des difficultés avec les suites. La créativité de l’entreprise a parfois conduit à des suites moins réussies, comme la Wii U après la populaire Wii, c’est pourquoi, selon lui, il n’y a pas encore eu d’annonce pour une Switch 2.

M. Midas soutient que la capacité de créer une suite impressionnante est essentielle pour la réputation de Nintendo en tant que géant du jeu vidéo.

La Légende de Zelda : Les Larmes du Royaume, un jeu de rôle en monde ouvert, offre aux joueurs la possibilité de parcourir le paysage riche, coloré et visuellement époustouflant d’Hyrule. Le jeu a été chaleureusement accueilli par les critiques, déplaçant efficacement l’attention des médias du matériel de Nintendo vers le jeu lui-même. Le timing de sa sortie ne pourrait pas être meilleur, les mois à venir étant prévus pour être remplis de guides de jeu, de conseils et de discussions sur Les Larmes du Royaume.

Steve Watts de Gamespot a loué le design ouvert du jeu, affirmant qu’il honore non seulement l’histoire de la franchise Zelda, mais la dépasse également à certains égards. D’autres critiques d’Empire, The Guardian, Metro, le Daily Mirror et le Radio Times lui ont également attribué la note maximale. Alana Hagues de NintendoLife a félicité le jeu pour son amélioration par rapport à son prédécesseur à tous les niveaux, offrant plus de liberté, un monde plus vaste et d’innombrables secrets à découvrir.

La suite suit le chemin de Breath of the Wild, qui s’est vendu à environ 30 millions d’exemplaires et est souvent débattu parmi les fans comme le meilleur jeu Zelda de tous les temps. C’est cette liberté d’exploration à son propre rythme qui enthousiasme Marie Le Conte, une journaliste qui a passé 250 heures à jouer à Breath of the Wild. Elle a même pris un jour de congé pour se plonger dans la suite.

Malgré le coût élevé du jeu, d’environ 60 livres au Royaume-Uni, de nombreux joueurs, comme Le Conte, sont prêts à investir en raison de leurs attentes élevées et de leur confiance envers les développeurs.

Dans le passé, la franchise Zelda a connu d’importants changements dans le temps, le lieu et le style visuel à chaque sortie. Cependant, cette suite reprend là où le jeu précédent s’est arrêté. M. Midas estime que c’est une décision judicieuse, car cela ne repousse pas les fans récents et offre la possibilité de surpasser le succès de son prédécesseur.

La Légende de Zelda : Les Larmes du Royaume doit être publiée le vendredi 12 mai. Nintendo est prêt à nous surprendre une fois de plus, et si leurs succès passés sont un indicateur, ils ont de bonnes chances d’y parvenir.

Selon M. Midas, bien que les jeux Zelda ne se vendent pas autant que Grand Theft Auto ou Mario, la façon dont les fans se sont connectés à la dernière représentation de Link et Zelda est sans égal. Nintendo vise à capitaliser sur cette connexion, en s’appuyant sur l’héritage d’un jeu qui, selon Midas, « a captivé l’imagination de personnes qui ne sont pas traditionnellement des fans de Zelda ».

La décision délibérée de faire suite au succès de Breath of the Wild plutôt que de repartir de zéro pourrait changer la donne pour la franchise. En ne repoussant pas les nouveaux adeptes, cette suite a de bonnes chances de surpasser son prédécesseur déjà couronné de succès.

La perspective de M. Midas est positive, déclarant que Nintendo « comprend la formule et peut maintenant l’agrandir ». Il s’attend à ce que Nintendo surprenne une fois de plus les fans, comme ils l’ont déjà fait par le passé.

L’excitation entourant la sortie de La Légende de Zelda : Les Larmes du Royaume est palpable. Le lancement très attendu du jeu est non seulement un témoignage de la popularité durable de la série Zelda, mais aussi un signe d’espoir pour les projets futurs de Nintendo. Alors que la communauté des joueurs attend avec impatience la sortie du 12 mai, une chose est claire : le monde de Hyrule est sur le point de captiver une fois de plus les cœurs et les esprits.

Êtes-vous prêt à plonger dans l’univers de Zelda : Les Larmes du Royaume ? Quelles sont vos attentes pour ce nouveau jeu ? Laissez vos commentaires ci-dessous !

* Abonnez-vous à Linformatique.org sur Google News pour ne manquer aucune info ! * Suivez Linformatique.org sur Facebook et sur Twitter pour être informé(e) de toutes les actualités, des tests et des bons plans.