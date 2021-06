La bande-annonce de Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, qui sortira en 2022

Nintendo a annoncé que nous aurons le très attendu Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 sur notre Switch en 2022.

Nintendo a clôturé l’E3 201º avec le nouveau teaser trailer de Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 que vous pouvez voir ci-dessous et l’annonce d’une date de sortie ” 2022 “, bien que nous ne sachions pas exactement quand.

Nous avons maintenant une fenêtre de sortie pour Breath of the Wild 2.

Nous savions déjà que Breath of the Wild 2 était en préparation, suite à l’annonce de la suite à l’E3 2019. Depuis lors, Nintendo a gardé un silence absolu jusqu’à aujourd’hui, avec le 35e anniversaire de Zelda.

Que savons-nous ?

Dans la bande-annonce, on voit que le cadre a été étendu aux cieux d’Hyrule. Link tombe à travers les nuages jusqu’au sol, ce qui n’est pas sans rappeler Skyward Sword. Le monde semble être plus détaillé, avec de la brume inondant les champs ouverts, ainsi que divers ennemis disséminés partout.

Nous avons également pu voir certains des nouveaux équipements de Link, comme la possibilité de se déplacer dans l’environnement en utilisant de l’eau et une tête de dragon crachant du feu qui s’attache à son bras.

Si l’histoire de Breath of the Wild 2 reste un mystère, nous avons pu voir le château d’Hyrule arraché du sol et suspendu dans les airs.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild est sorti aux côtés de la Nintendo Switch en 2016 et a été salué de manière quasi universelle. Le jeu s’est démarqué des précédents opus de la série en permettant aux joueurs d’explorer un vaste monde ouvert, sans aucune restriction.

Il est dommage que Breath of the Wild 2 ne sorte pas avant 2022, mais avec la pandémie, cela semblait presque inévitable. Il ne fait aucun doute que la prochaine aventure de Link sera l’un des jeux les plus attendus de l’année prochaine.