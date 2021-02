Nintendo Switch : des réductions parfaites pour dire au revoir à janvier 2021

Nintendo Switch : Nous savons que l’année 2021 a commencé avec toutes les personnes encore en quarantaine, c’est pourquoi nous vous proposons une nouvelle sélection de réductions qui pourraient vous intéresser.

La fin du mois de janvier 2021 approche et sur le Nintendo Switch, nous pouvons trouver quelques bonnes affaires sur des jeux que vous devriez essayer dès que possible. Sans plus attendre, voici donc 5 offres dont vous pouvez et devez profiter.

Forgotton Anne – 60% de réduction

En plus d’avoir une histoire très intéressante, Forgotton Anne présente des animations dessinées à la main qui le font ressembler à un film de Disney ou de Ghibli.

L’histoire nous montre une fille qui arrive dans le monde des objets oubliés, où tout ce que les humains ont perdu prend vie et essaie de se souvenir. Des chaussures aux chaussettes en passant par les jouets et les lettres, ils vivent tous sous un gouvernement qui les traite comme des déchets avec des classes sociales extrêmement divisées. C’est certainement un jeu qui vaut la peine d’être essayé, car il a été publié par Square Enix.

Monster Boy et le Royaume maudit – 50 %

L’un des jeux d’aventure en 2D les plus intéressants que vous pouvez trouver sur le Nintendo Switch, car il est également animé à la main et vous permet de gérer un héros qui peut se transformer afin de vaincre tout ce qui se trouve sur son chemin.

Vous pouvez vous transformer en cochon, dragon, grenouille ou lion et chacune de vos formes aura une capacité spéciale unique à cette transformation.

LEGRAND LEGACY: Tale of the Fatebounds – 90%

Un RPG qui tente de reproduire le sentiment de ces classiques que l’on pourrait jouer sur PlayStation comme Legend of Dragon ou Vagrant Story, car non seulement l’histoire est une épopée comme peu d’autres, mais les ennemis, les animations, les pouvoirs et les attaques ont un grand niveau de détail et d’attention qu’il est impossible de ne pas apprécier.

C’est sans aucun doute un titre qui vaut beaucoup grâce au fait qu’il est en super remise et qu’il a déjà gagné des milliers de fans dans le monde entier.

Dead Cells – 50% de réduction

C’est sans aucun doute l’un des jeux indépendants les plus intéressants que vous pouvez trouver sur la boutique Nintendo Switch eShop et c’est grâce au fait qu’il présente un grand niveau de difficulté et de progression qui vous obligera à vous améliorer à chaque tentative pour le terminer.

C’est un jeu qui ressemble à un mélange entre le genre connu sous le nom de Metroidvania et Soulslike (style Dark Sols), donc les fans des deux genres auront beaucoup à aimer ici.

Metropolis: Lux Obscura – 53%

Ce qui se rapproche le plus d’un jeu Sin City est cet intéressant jeu d’aventure où les combats se déroulent dans un jeu classique de puzzle en trois parties. Gardez à l’esprit que ce n’est pas un jeu pour tous les âges, mais son approche visuelle et son histoire sont quelque chose que vous verrez rarement dans un titre de puzzle.

Si vous voulez quelque chose de complètement différent de ce à quoi vous êtes habitué, alors vous ne pouvez pas laisser passer cette opportunité.