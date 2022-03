Trois techniques inspirées de Bill Gates pour améliorer les performances au travail

Bill Gates, l’une des personnes les plus riches du monde, a amassé son argent non seulement grâce à son entreprise Microsoft, mais aussi grâce à sa vision et à sa façon de travailler, qui sont devenues un modèle pour les entrepreneurs en quête de réussite.

Trois approches inspirées par Bill Gates pour améliorer les performances au travail

Le magnat a expliqué au magazine Vanity Fair pourquoi certains éléments d’un bureau de travail ne devraient jamais être négligés. Il a assuré que ces trois principes permettaient d’augmenter la production.

Livres

Le créateur de Microsoft est un passionné de livres bien connu qui suggère parfois des titres via les médias sociaux, car ces pages contiennent une bonne partie des informations qui l’ont propulsé au rang des hommes les plus puissants du monde.

Il y a généralement des livres dans son bureau, mais l’un d’entre eux se démarque : » L’attrape-coeurs » ou » Le chasseur caché » de J. D. Salinger, selon l’éditeur qui l’a traduit.

« Comme la majorité des gens, je crois, je l’ai lu pour la première fois à l’école. C’est maintenant l’un de mes livres préférés, tout comme ma collection d’objets de J. D. Salinger », a déclaré M. Gates.

Un jeu de cartes

Selon l’homme d’affaires, les pauses actives sont nécessaires dans tous les emplois. Que vous soyez un employé de passage ou le PDG d’une entreprise, Bill Gates insiste sur la nécessité de faire une pause dans votre travail pour vous engager dans une activité de réflexion stratégique comme le jeu de cartes Bridge.

« Vous devez tenter de communiquer avec votre partenaire et ne vous fier qu’à vos enchères. C’est fascinant », commente-t-il à propos du jeu de bridge.

Un milieu technologique

La cerise sur le gâteau, c’est un bureau doté de nombreux moniteurs reliés à un PC. Cela s’explique en partie par le fait que Bill Gates dirige une entreprise technologique tout en défendant une vision large du travail.

Sur son propre bureau, il n’y a pas de traces écrites, mais trois moniteurs sont reliés à son unité centrale, ce qui offre un cadre entièrement technologique.

« Une fois que vous avez fait l’expérience de cette zone de visualisation massive, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Beaucoup de gens pensent que la réalité mixte est réservée aux jeux ou aux divertissements, mais les applications sont considérablement plus variées », a-t-il informé le magazine.

Les prédictions de Bill Gates pour 2022

Bill Gates a déjà prédit l’introduction de services de streaming tels que Netflix, le concept de smartphone était inextricablement lié à sa vision des « PC de poche », et il a même prédit l’émergence de réseaux sociaux tels que Facebook dans les années 1990. À la fin de l’année dernière, le magnat a donné ses prédictions pour cette année.

Dans un message publié sur son propre site web, GestesNotes, il a fait des prédictions sur l’avenir proche qui sont aujourd’hui considérées comme des évaluations utiles de l’avenir de processus déjà en cours.

L’une d’elles concerne la pandémie ; il affirme que le virus va progressivement s’affaiblir. Gates note cependant que la pandémie a duré plus longtemps que prévu en raison de la variété delta.

« En raison de la variation Delta et des problèmes d’acceptation des vaccins, nous ne sommes pas aussi près de la conclusion de la pandémie que je l’avais prévu. Je n’avais pas prévu l’émergence d’une variété aussi hautement transmissible, et j’ai sous-estimé la difficulté de convaincre les gens de se faire vacciner et de continuer à porter des masques.

Néanmoins, j’ai l’espoir que la fin est proche. Il est peut-être téméraire de faire une autre prévision, mais je pense que la phase aiguë de la pandémie se terminera vers 2022″, a-t-il ajouté.

« Au cours des deux ou trois prochaines années, je m’attends à ce que la majorité des réunions virtuelles s’éloignent des grilles d’images de caméras en 2D – que j’appelle le modèle Hollywood Squares, bien que celui-ci fasse vraisemblablement référence au métavers – pour se diriger vers un monde en 3D avec des avatars numériques.

Facebook et Microsoft ont récemment dévoilé leurs plans à cet égard, donnant ainsi à la majorité des gens un premier aperçu de ce qui se passera. Le concept est que vous utiliserez votre avatar pour rencontrer des personnes dans un lieu virtuel qui simule le fait d’être dans une pièce réelle avec elles », a-t-il expliqué.