Le démontage du Pixel 6a affiche un retrait plus simple de la batterie et un arrière en plastique

Le Pixel 6a de Google, un milieu de gamme à 449 $, commencera à être livré la semaine prochaine, et une déconstruction a révélé son fonctionnement interne. Du point de vue du design, il y a de nombreuses similitudes de fabrication avec le Pixel 6 de l’année précédente.

De la chaleur est nécessaire pour enlever la colle afin de commencer la déconstruction (via PBKreviews), cependant le Pixel 6a utilise également des clips pour maintenir l’écran. Juste à gauche de la caméra frontale, il y a une découpe carrée arrondie pour ce qui devrait être le capteur de proximité et de lumière ambiante. Par rapport au Pixel 6 Pro, il est situé plus bas sur l’écran.

Avant de procéder, vous devez retirer le film de protection et de nombreuses vis pour détacher la plaque centrale, qui comporte un moteur de vibration et un énorme morceau de film graphite fixé au fond pour la dissipation de la chaleur. Une fois retirées, des languettes permettent d’accéder à la batterie, mais il faut faire levier et deux jeux de languettes peuvent s’avérer utiles.

Les manuels de réparation d’iFixit préconisent simplement l’utilisation d’alcool isopropylique :

L’adhésif n’est présent que sous les parties supérieure et inférieure de la batterie, mais pas au milieu. La bande de plastique transparent qui entoure le centre de la batterie n’est pas particulièrement utile pendant le processus de retrait. Il suffit d’ouvrir son joint adhésif et de le retirer de derrière la batterie pour qu’elle soit mieux manipulée.

Cependant, PBKreviews écrit que « le retrait de cette batterie était considérablement plus facile que sur le Pixel 6 ou le Pixel 6 Pro », ce qui indique que Google a, espérons-le, apporté des changements depuis l’année dernière.

Le port de charge est tristement soudé à la carte principale, tandis que Tensor est affiché (rectangle de gauche). Comme on peut le voir sur l’image de couverture supérieure, la plaque noire est amovible (avec de la chaleur) du cadre et est faite de plastique flexible, ou ce que Google appelle un « dos composite thermoformé 3D. »