Fuite des premières images du Google Pixel 4a

Nous avons entendu parler du Pixel 4a, la version économique du puissant smartphone de Google, le Pixel 4. Jusqu’à présent, nous avons eu l’occasion de voir quelques rendus qui indiquaient à quoi ressemblerait le nouveau terminal, mais hier, une fuite dans la boutique officielle de Google au Canada semblait confirmer tout ce qui avait été montré jusqu’à présent.

Depuis sept mois maintenant, des rumeurs et des fuites circulent sur le nouveau Pixel 4a, dont le lancement semble retarder en raison de la situation actuelle du coronavirus, puisque la pandémie a provoqué l’annulation de l’E/S de Google en mai et la présentation d’Android 11 en juin, deux événements ratés au cours desquels le prochain mobile Google de milieu de gamme devait être présenté.

Son lancement pourrait maintenant être imminent en raison de la dernière fuite, qui provient directement de la boutique Google. Le magasin a publié par erreur la première image officielle du Pixel 4a.

Pixel 4a dans la boutique Google

L’image de presse du Pixel 4a ci-dessus a été filtrée par erreur par la boutique Google au Canada. En raison d’un bogue, l’image promotionnelle du Nid WiFi montrait l’image du Pixel 4a.

Le bogue n’a duré que quelques minutes, puis la boutique Google Store l’a corrigé et a cessé de montrer l’image du Pixel 4a.

Ce n’est pas la première fois que le Google Store filtre par « erreur » le prochain lancement d’un appareil. C’est déjà arrivé l’année dernière avec le Pixel 3a, le Nest Hub Max et en 2013 avec le Nexus 5.

Cela pourrait signifier que le Google Store prépare le lancement du Pixel 4a, car une fois filtré, un appareil a été mis sur le marché en quelques jours ou semaines.

Le Pixel 4a sera un appareil de milieu de gamme qui sera doté d’un écran OLED de 5,81 pouces sans trou pour appareil photo à l’avant, avec Snapdragon 730, 6 Go de RAM, 64/128 Go de stockage, chargement sans fil, un capteur d’empreintes digitales à l’arrière et un seul appareil photo à l’arrière. Son prix serait compris entre 349 et 399 dollars.

Selon les dernières rumeurs, Google ne lancera pas de versions « XL », mais une variante prenant en charge les réseaux mobiles à large bande de cinquième génération.

Une édition très similaire dans sa conception, mais avec le chipset mobile Snapdragon 765G de Qualcomm qui lui donnerait un peu plus de performance en plus de la 5G.

En outre, la nouvelle génération Pixel 5 est également attendue dans le courant de l’année.