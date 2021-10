L’ancien patron de Microsoft fait l’éloge d’Apple et de son processeur M1 Max

Steven Sinofsky, ancien président de Windows, l’un des principaux patrons de Microsoft à l’époque, s’est exprimé sur le processeur M1 Max d’Apple.

Lorsqu’Apple a dévoilé sa nouvelle génération de processeurs, nous avons tous été époustouflés par la révélation de sa puissance et de ses capacités de performance. Dans lequel la position de Cupertino en tant qu’acteur majeur sur ce marché compétitif est consolidée.

Aujourd’hui, les choses sont passées à un autre niveau de compétition, avec Intel qui revendique sa place sur le trône en dévoilant sa 12e génération de processeurs basés sur l’architecture hybride Alder Lake.

Si l’on regarde les premiers détails de ces matériels, la conclusion est aussi évidente que bouleversante : une guerre brutale est en cours entre ces entreprises et chacune d’elles y met du sien.

Il serait donc important de savoir ce que les dirigeants de Microsoft pensent de cette situation. Et maintenant nous pouvons nous faire une idée, plus ou moins.

L’Apple M1 Max reçoit les éloges d’un ancien cadre de Microsoft

Le nom de Steven Sinofsky peut sembler étrange et étranger à bon nombre de nos lecteurs. Mais ce type a été un personnage clé pour Microsoft, en tant que chef de produit lors du lancement du très cher Windows 7.

C’est vrai, la version la plus stable et la plus équilibrée de l’histoire de Microsoft, qui est utilisée jusqu’à ce jour bien qu’elle ait déjà été abandonnée par son entreprise, était la responsabilité de ce type.

Pour cette raison, Sinofsky est devenu un personnage relativement culte au sein de la communauté, avec un certain nombre d’adeptes fidèles qui le lisent attentivement chaque fois qu’il publie un article sur son blog Medium. C’est exactement là que l’ancien patron de Microsoft a parlé des processeurs M1 Max d’Apple :

« Lorsque l’on regarde les processeurs M1 Pro et M1 Max aujourd’hui, il est tentant d’y penser en termes de performances, mais les performances par watt, les graphiques intégrés, la mémoire intégrée et les processeurs d’application intégrés constituent une innovation dans une toute autre direction.

La puce M1 était la concrétisation de tout le travail de l’iPad et de l’iPhone (capteurs, portage du système d’exploitation, sécurité, gestion de l’alimentation, graphisme et autres). Le M1 ne visait pas seulement à réparer les problèmes d’Intel, mais aussi ceux du PPC. Elle a tiré les leçons de tout ce qui s’est passé dans le secteur au cours de la dernière décennie. »

Selon lui, Apple pourrait battre Intel avec ces processeurs en raison de l’alignement du matériel sur la fixation et l’amélioration de l’expérience utilisateur des appareils pour lesquels il est conçu.

Il convient de noter qu’il a publié cet article avant qu’Intel ne dévoile tout sur ses nouveaux processeurs Alder Lake. Il est donc fort possible que son opinion soit différente maintenant.