Microsoft réinvente Paint avec l’intelligence artificielle pour révolutionner la création graphique

Microsoft révolutionne Paint avec l’intelligence artificielle, permettant des créations d’images inédites. Comment l’IA redéfinit-elle l’art digital ?

Dans une ère où l’intelligence artificielle (IA) redéfinit les frontières de la créativité, Microsoft a opéré une transformation audacieuse de Paint, son logiciel emblématique de retouche d’images. Cette initiative intègre des fonctionnalités avancées d’IA, permettant à l’utilisateur de générer des illustrations d’une qualité impressionnante par de simples commandes.

L’entreprise, initiée par Bill Gates, a su tirer avantage de la montée en puissance de l’IA. Son association stratégique avec OpenAI, les créateurs de ChatGPT, additionnée à ses innovations technologiques, a positionné Microsoft à la tête du marché mondial. L’adoption du modèle d’IA DALL-E dans Paint en est un parfait exemple, dotant le logiciel de la capacité à créer des images réalistes à partir de simples descriptions textuelles.

À la découverte de Cocreator sur Microsoft Paint pour Windows 11

Paint Cocreator intègre la génération d’images assistée par l’IA dans la célèbre application de dessin et d’édition de Microsoft (Microsoft).

La version de Paint pour Windows 11 s’enrichit d’une fonctionnalité novatrice, Cocreator, qui transforme des instructions élémentaires en une gamme d’images sur mesure. Cette technologie s’adapte à divers styles artistiques, permettant à chaque utilisateur de personnaliser ses créations selon ses goûts, que ce soit en optant pour des rendus en charbon, en photoréalisme ou en style anime. De plus, la fonctionnalité offre la flexibilité de réviser la description initiale pour affiner les résultats.

L’exploitation optimale de Cocreator nécessite la version la plus récente de Windows et de Microsoft Paint, accessible via une mise à jour système et l’application Microsoft Store. L’utilisation de Cocreator se résume en quelques étapes clés : lancement de Paint, sélection de Cocreator, saisie d’une description détaillée de l’image désirée, choix du style artistique, et activation de la création pour visualiser les différentes variantes proposées.

Microsoft a annoncé « Paint Cocreator », l’outil d’intelligence artificielle qui vous permettra de créer des images à partir de descriptions textuelles dans l’application.

Maîtriser la fonctionnalité Capas

Paint se dote également de la fonctionnalité Capas, introduisant la gestion des couches dans le processus créatif, une pratique courante dans les logiciels de graphisme professionnel. Cette option permet d’ajouter des éléments graphiques superposés, offrant ainsi une souplesse créative accrue, avec la possibilité de masquer, déplacer ou ajuster les couches pour parvenir à l’effet visuel souhaité.

L’engagement de Microsoft dans la régulation de l’IA

Microsoft s’illustre comme un pionnier dans l’univers de l’IA générative, influençant de manière significative l’évolution de ses produits. Engagée dans la définition d’un cadre réglementaire pour l’IA, l’entreprise collabore avec OpenAI, Google et Anthropic au sein du Foro Frontier Model, lancé en juillet. Cette alliance vise à promouvoir un développement de l’IA à la fois sûr et éthique. Microsoft manifeste son engagement en fournissant une bibliothèque de ressources publiques destinées à soutenir l’application de ces normes, affirmant ainsi son rôle de leader dans la mise en place de régulations pour les technologies de demain.

Microsoft Paint intègre des fonctionnalités de Photoshop dans l’application, telles que la séparation des images de l’arrière-plan. (Microsoft)

En enrichissant Paint avec l’IA, Microsoft ne se contente pas de moderniser un logiciel classique ; elle offre aux utilisateurs les moyens d’explorer de nouveaux horizons créatifs, tout en participant activement à l’encadrement éthique de l’avenir technologique. Cette démarche illustre parfaitement la capacité de l’entreprise à innover tout en prenant en compte les implications sociétales de ses avancées.

Conclusion

L’arrivée de Cocreator dans Microsoft Paint et l’intégration de fonctionnalités inspirées de Photoshop marquent un tournant décisif pour l’application traditionnellement perçue comme un outil basique de dessin et d’édition d’image.

Ces innovations, alimentées par l’intelligence artificielle, non seulement redéfinissent les capacités créatives offertes aux utilisateurs, mais ouvrent également la voie à une ère où la technologie et l’art fusionnent sans effort.

Microsoft, en repoussant les limites de Paint, démontre sa volonté d’adapter ses produits aux besoins évolutifs de créativité numérique, prouvant une fois de plus que l’innovation est au cœur de son éthos. Ces avancées, symboles d’une révolution dans le monde de l’édition d’images, promettent de transformer notre manière de créer, d’imaginer et de partager l’art à l’ère numérique.