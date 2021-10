Nous savons maintenant quelle est la profondeur de la Grande Tache rouge de Jupiter

À 600 000 kilomètres de la Terre, la sonde Juno de la NASA s’efforce de percer les mystères de Jupiter. Et aujourd’hui, grâce à Juno, nous pouvons en rayer un de la liste, car grâce à ses dernières mesures, nous pouvons enfin connaître la profondeur de son emblématique Grande Tache rouge.

D’après les mesures effectuées par la sonde Juno, elle semble se situer entre 300 et 500 kilomètres de profondeur.

La Grande Tache Rouge est une gigantesque tempête de 16 000 kilomètres de diamètre. Si ce chiffre ne vous dit rien, voici un fait : notre planète entière tiendrait dans l’espace occupé par cette énorme tempête. Mais si nous avons longtemps été en mesure d’estimer la taille de la tempête, nous ne savions pas exactement jusqu’où elle pouvait pénétrer à la surface de la planète. Jusqu’à maintenant.

Grâce aux données recueillies par le radiomètre à micro-ondes de Juno, un groupe de chercheurs a pu calculer sa profondeur avec beaucoup plus de précision. Les scientifiques ont été impressionnés par cette découverte, car la tempête était plus profonde qu’initialement estimé.

Comme ils l’ont constaté dans leurs mesures, le blob lui-même provoquait des variations dans le champ gravitationnel de la planète.

Ces variations étaient des sortes de « bosses » détectables par les instruments de Juno et ont permis de déterminer la profondeur des racines de la tempête, situées entre 300 et 500 kilomètres sous la surface. Jusqu’à présent, on pensait que la profondeur de la Grande Tache rouge était d’environ 80 kilomètres.

Mais même cela n’est pas à la hauteur de certains des courants environnants, qui vont jusqu’à 3 000 kilomètres de profondeur. La prochaine étape pour les chercheurs est de découvrir comment ces courants se forment et comment ils alimentent la Grande Tache rouge, ce qui pourrait être à l’origine de l’augmentation progressive de sa vitesse.