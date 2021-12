Rumeur : iOS 16 ne prendra plus en charge les iPhone 6s, 6s Plus et SE

Apple commencera à se concentrer en interne sur la prochaine mise à jour majeure, iOS 16, lorsque la nouvelle année commencera et qu’iOS 15.2 sera mis à la disposition du grand public. Apple prévoit d’interrompre la prise en charge de l’iPhone 6s, de l’iPhone 6s Plus et de l’iPhone SE d’origine, selon iPhonesoft, qui affirme avoir obtenu des informations de la part d’une personne qui gère une graine interne.

Selon la rumeur, iOS 16 ne prendra plus en charge l’iPhone 6s, l’iPhone 6s Plus et l’iPhone SE de première génération.

Selon les rapports, iPadOS 16 est incompatible avec l’iPad mini 4, l’iPad Air 2, l’iPad (cinquième génération), ainsi que les modèles iPad Pro de 2015.

Bien sûr, rien n’est officiel tant qu’Apple n’a pas révélé iOS 16 lors de la World Wide Developers Conference en 2022. iPhonesoft, de son côté, a correctement prédit la matrice des appareils pour iOS 13 et iOS 14 bien avant l’heure. Elle s’est montrée inexacte l’année dernière lorsqu’elle a déclaré que l’iPhone 6s et le SE original ne pourraient pas recevoir la mise à jour logicielle iOS 15. Tous les modèles d’appareils pris en charge par iOS 14 continueront de l’être par iOS 15.

Si les informations fournies par iPhonesoft sont exactes, il semblerait qu’un processeur A10 soit requis comme spécification minimale afin d’utiliser les dernières capacités d’iOS 16.

Néanmoins, il s’agit d’une période extraordinairement longue pendant laquelle de nouvelles fonctionnalités et des correctifs de bugs seront disponibles pour les téléphones d’Apple. Selon les rapports, Apple abandonnera l’iPhone 6s et l’iPhone SE, qui ont été initialement introduits fin 2015 et début 2016, respectivement.

Cela signifie qu’ils auront reçu plus de six ans de mises à jour logicielles continues. L’iPad Mini 4 est le gadget le plus récent à être retiré du calendrier des mises à jour logicielles d’Apple, et même ce produit aura plus de cinq ans au moment où iOS 16 sera disponible au téléchargement.

Dans le cadre de cet engagement, Apple a également déclaré qu’elle continuerait à fournir d’importants correctifs de sécurité pour les versions majeures actuelles et passées d’iOS, ce qui prolongera encore la durée de vie utile des anciens modèles.

Par exemple, les consommateurs peuvent choisir de rester sous iOS 14 plutôt que de passer à iOS 15 pour le moment. Si Apple tient ses engagements, les consommateurs de l’iPhone 6s et de l’iPhone SE pourront continuer à bénéficier des mises à jour de sécurité pour iOS 15 pendant plusieurs années après l’introduction d’iOS 16 à l’automne 2022.

Malgré cela, il est encore trop tôt dans le cycle des rumeurs pour avoir une idée des nouvelles fonctionnalités qui seront incluses dans iOS 16. Les rumeurs concernant les nouvelles améliorations du logiciel iOS commencent généralement à circuler au printemps, et elles sont généralement exactes.