Twitter est en panne dans le monde entier, affectant un grand nombre de personnes

Le réseau social a enregistré des erreurs qui ont empêché les utilisateurs de se connecter, de tweeter et d’effectuer d’autres opérations de base qui ont inspiré des mèmes.

Twitter a connu une panne à l’échelle mondiale, laissant de nombreux utilisateurs sans service

Twitter a connu des pannes dans différents pays. Parmi les problèmes les plus souvent signalés par les utilisateurs figurent les difficultés à se connecter (26 %), le non-chargement du flux (18 %) et la création de nouveaux articles.

Selon DownDetector, la majorité des problèmes (56 %) provenaient du Web et ont commencé à 17 heures (UTC), le pic des pannes se situant vers 18 heures (UTC).

Compte tenu des difficultés constatées par la majorité des utilisateurs, ceux qui ont réussi à envoyer un tweet ont créé des mèmes, assurant que c’était tout de même mieux que les crashs subis par les réseaux sociaux de Meta.

Et, contrairement à Facebook, Instagram et WhatsApp, Twitter a instantanément informé les utilisateurs qu’ils n’étaient pas responsables de ces bévues et que rien n’était de leur faute.

« Quelque chose a mal tourné, mais ne vous alarmez pas. Vous n’êtes pas à blâmer. »

Le « geste » de Twitter a été favorablement accueilli par les utilisateurs, qui affluent généralement vers lui lorsque les plateformes Meta tombent en panne et qu’ils ne savent pas si le problème vient de leur smartphone, du réseau WiFi ou des données mobiles.

À la lumière de ce qui précède, certains se sont moqués du fait que lorsque Twitter s’est effondré, ils ont immédiatement vérifié Twitter, puisque ce réseau social est toujours utilisé pour valider les crashs ou d’autres données pertinentes.

Notamment, Netflix, l’une des plus grandes entreprises mondiales de streaming, s’est « plaint » de la disparition de Twitter, en fournissant une capture d’écran indiquant que sa publication ne pouvait être reçue.

Il convient de souligner que toutes les défaillances ne se sont pas produites dans les nations d’Amérique latine, mais aussi aux États-Unis et, de manière plus significative, dans les pays membres de l’Union européenne.

Selon DownDetector, le service a été rétabli dans la majorité des régions à 19 heures (UTC) à 18 heures 40 (UTC). Au moment de la rédaction de cet article, le réseau social n’avait pas publié de déclaration sur l’effondrement international, qui a duré près d’une heure et affecté des milliers de membres.

En comparaison avec Facebook, Instagram et WhatsApp, les effondrements de Twitter sont peu fréquents et ne se produisent pas tous les mois. Cela dit, la dernière fois que la plateforme de l’oiseau bleu a rencontré des complications remonte à septembre 2021.

Cette fusion s’est produite peu de temps après que la société a annoncé un règlement de 809,5 millions de dollars dans le cadre d’un recours collectif d’actionnaires l’accusant de tromper les investisseurs sur la fréquence d’utilisation de Twitter.

Selon de nombreux médias américains, les actionnaires reprochaient à Twitter de dissimuler la stagnation ou le déclin de la participation des utilisateurs afin de faire grimper le cours de l’action de la société.

En revanche, Twitter a révélé le 10 février une perte nette de 221 millions de dollars pour l’ensemble de l’année fiscale 2021, une amélioration considérable pour les finances de l’entreprise, qui a perdu cinq fois plus d’argent l’année précédente alors qu’elle était dans le rouge.

Entre janvier et décembre de l’année dernière, la société basée à San Francisco (Californie, États-Unis) a gagné 5,077 milliards de dollars, soit 37% de plus que les 3,716 milliards prévus pour 2020, principalement grâce à sa division de publicité sur internet. Parallèlement, les actionnaires de Twitter ont perdu 28 cents sur chaque action l’an dernier, contre une perte de 1,44 dollar en 2020.