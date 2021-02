WhatsApp Plus 14.02 : les nouveautés de la mise à jour et les endroits où vous pouvez la télécharger

La version générique de WhatsApp est accompagnée d’un tas de nouvelles fonctionnalités. N’oubliez pas : vous le téléchargez à vos propres risques.

La nouvelle version de WhatsApp Plus est maintenant disponible et il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour l’installer. La quantité de nouvelles fonctionnalités de cet APK est impressionnante et extrêmement utile. Une situation qui fait que de nombreux utilisateurs se demandent ce qu’attendent les développeurs de l’application originale pour les intégrer.

En attendant des réponses, voici les nouvelles fonctionnalités de la version 14.02 de WhatsApp Plus. Avant de mentionner toutes ses vertus, comme toujours, il convient de faire les mises en garde respectives. L’installation de ce type d’APK n’est pas soumise à l’autorisation de WhatsApp. Par conséquent, les utilisateurs qui s’exposent à ce défaut courent le risque d’être pris et d’être exposés à des sanctions.

Ces sanctions ne sont rien d’autre que la suspension temporaire du compte, mais en cas de récidive, elles pourraient être interdites indéfiniment.

Quoi de neuf WhatsApp Plus 14.02

Parmi les grandes nouveautés de WhatsApp Plus, soulignons celles qui mettent en avant le design. L’une des demandes les plus courantes dans l’application est que le plus qu’elle a fait était de placer le mode sombre. Dans la nouvelle version Plus, vous pourrez télécharger de nouveaux thèmes et les appliquer à votre écran WhatsApp.

Vous pouvez également adapter les couleurs dans la même interface et choisir la taille de la police, parmi de nombreuses autres options.

Une nouveauté de WhatsApp Plus, et qui ressemble à Telegram, est que la taille des fichiers à partager dans un chat a été augmentée. Les développeurs de cet APK ont ajouté la possibilité de copier des textes sélectionnés dans un seul message. C’est-à-dire que vous pouvez choisir une phrase ou un mot spécifique dans un bloc de texte.

Pour installer l’APK, il suffit de rechercher le dernier lien, en précisant qu’il s’agit de la version 14.02 et c’est tout.