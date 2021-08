TikTok met automatiquement en sourdine les notifications destinées aux mineurs

TikTok a ajouté une nouvelle mesure pour encourager une utilisation responsable de la plateforme par les mineurs de moins de 18 ans.

Le célèbre réseau social signale sur son blog la mise en place d’un nouveau système de gestion automatique des notifications grâce auquel, après un certain temps, les mineurs qui utilisent l’application ne recevront plus de notifications push sur leur téléphone.

Il y aura deux segments : les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans, et ceux âgés de 16 à 17 ans. Les premiers cesseront de recevoir des notifications à partir de 21 heures, heure locale de leur région, et les seconds à partir de 22 heures. On estime que jusqu’à un tiers des utilisateurs américains de l’application pourraient être âgés de moins de 14 ans.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, la plateforme veille au bien-être des jeunes utilisateurs à une époque où ils passent de plus en plus d’heures en ligne. « Nous voulons aider nos plus jeunes utilisateurs à développer très tôt des habitudes numériques positives.

À cette fin, nous consultons régulièrement des experts en pédiatrie et des défenseurs du bien-être des jeunes pour développer notre portail pour les jeunes, notre guide de prévention des brimades et d’autres fonctionnalités qui favorisent le bien-être de nos plus jeunes utilisateurs », a déclaré TikTok dans son communiqué.

Au début de l’année, le réseau social a commencé à intégrer cette batterie de mesures de protection des mineurs au sein du service, notamment avec des fonctions de lutte contre l’intimidation et de protection de la vie privée.

Parmi les outils qui ont été mis en place à l’époque, citons les restrictions concernant les commentaires sur les vidéos d’utilisateurs de 16 et 17 ans, leur téléchargement ou même la possibilité de faire un duo avec eux.

En outre, TikTok a longtemps limité la messagerie directe et la diffusion en direct aux personnes âgées de plus de 16 ans.