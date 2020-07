Le Xbox Game Pass Ultimate comprendra des jeux en nuage sans frais supplémentaires

Le 16 juillet, Microsoft a annoncé que tous ses jeux Xbox Game Pass seront gratuits dans le nuage à partir du jour de son lancement mondial, en septembre.

Alors que Microsoft se prépare pour l’événement virtuel Xbox Games Showcase et pour le lancement de sa console en fin d’année, la Xbox Series X, la société a annoncé le 16 juillet que les utilisateurs du service Xbox Game Pass Ultimate pourront accéder – à partir de septembre – à la plateforme xCloud du projet sans frais supplémentaires.

Grâce à l’intégration du projet xCloud, le service de streaming de jeux vidéo de Microsoft, les utilisateurs pourront jouer à plus de 100 titres Xbox Game Pass sur leurs tablettes et leurs téléphones, et avec des joueurs du monde entier via Xbox Live.

Et tout comme les autres services de streaming, lorsque le service en nuage sera intégré au Xbox Game Pass Ultimate, les utilisateurs pourront continuer à jouer où qu’ils aient laissé leurs jeux et à partir de n’importe quel appareil.

Tous les titres Xbox Game Studios seront disponibles sur le Xbox Game Pass le jour de son lancement mondial, afin que les utilisateurs puissent décider s’ils veulent acheter le jeu séparément ou y jouer par le biais de leur adhésion au Xbox Game Pass.

Les franchises qui seront disponibles sur Game Pass comprennent Halo, Forza, Age of Empires, Gears of War, Minecraft, Hellblade, The Outer Worlds, Psychonauts, Microsoft Flight Simulator, State of Decay, Wasteland, Minecraft Dungeons et Sea of Thieves.

Spencer a profité de l’occasion pour rappeler aux utilisateurs de Xbox qu’ils n’auront pas à mettre à jour leur console s’ils ne le souhaitent pas, puisque les titres Xbox Game Studios – tels que Halo Infinite – seront disponibles pour jouer sur les Xbox Series X et Xbox Series One.

« L’avenir du jeu n’a jamais été aussi excitant et illimité. C’est un avenir que vous explorerez à vos propres conditions, sans être limité par des politiques restrictives.

Où votre héritage de jeu ne sera pas laissé derrière vous et où vous ne serez pas exclu des nouveaux jeux exclusifs de Xbox Game Studios, même si vous choisissez de rester avec votre console actuelle pendant un certain temps », a déclaré M. Spencer en parlant des fonctionnalités de jeu qui accompagneront sa console de nouvelle génération, la Xbox Series X.